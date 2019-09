Neo Geo Arcade Stick Pro : la réponse au Capcom Home Arcade ?

Un Neo Geo Arcade Stick Pro chez SNK

Il y a quelques semaines, le groupe Capcom officialisait son Home Arcade, un étonnant stick arcade plug and play, intégrant un total de 16 jeux. Un périphérique plutôt original, à relier directement sur la Smart TV du salon via une prise HDMI, permettant à deux joueurs de s’amuser sur des hits d’antan, comme on le faisait en salles d’arcade. Aujourd’hui, c’est SNK qui tease son prochain joujou, à savoir un certain Neo Geo Arcade Stick Pro.

C’est via Twitter que le groupe japonais SNK a tenu à officialiser la nouvelle… sans pour autant prendre le soin de dévoiler autre chose que cette image. Un produit destiné « à tous les fans de Neo Geo » selon la marque, qui s’apparente à une version grossie du célèbre pad Neo Geo CD (et non pas au pad Neo Geo AES…), avec les quatre boutons principaux (A, B, C et D) en disposition carré… ainsi que quatre autres boutons.

Un « Pro-Gear Spec Advanced Entertainment System » bien mystérieux

En regardant l’image de plus près, on peut apercevoir au bas de ce Neo Geo Arcade Stick Pro ce qui semble être une prise casque, sans oublier deux ports USB, avec les mentions Player 1 et Player 2. On peut également apercevoir divers boutons positionnés sur le côté droit de la bête. Il pourrait donc s’agir d’un stick arcade autonome, intégrant divers jeux de la ludothèque Neo Geo, à brancher directement sur un écran, à l’image du stick signé Capcom.

On peut également imaginer que ce stick arcade sera compatible avec la Neo Geo Mini, lancée en fin d’année dernière par ce même SNK. De cette manière, le Neo Geo Arcade Stick Pro pourrait être utilisé seul, mais aussi sur la mini borne d’arcade… et pourquoi pas sur d’autres périphériques, comme les PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

SNK promet de dévoiler tous les secrets de son Neo Geo Arcade Stick Pro le 12 septembre prochain, à l’occasion du Tokyo Game Show. Patience donc.