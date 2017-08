Des comics aux séries télévisées il n’y aura bientôt plus qu’un pas. Netflix vient de faire l’acquisition du célèbre studio de comics Millarworld. De beaux projets s’annoncent dans les prochaines années. Un accord pour des adaptations de séries et films▶ Posez toutes vos questions sur le nouveau forum Presse-citron Quand l’un des plus gros diffuseurs

Des comics aux séries télévisées il n’y aura bientôt plus qu’un pas. Netflix vient de faire l’acquisition du célèbre studio de comics Millarworld. De beaux projets s’annoncent dans les prochaines années.

Un accord pour des adaptations de séries et films

Quand l’un des plus gros diffuseurs / producteurs actuel rachète l’une des meilleures sociétés d’édition de comics, on peut s’attendre à des étincelles. Le rachat par Netflix de Millarworld, la société de Mark Millar, fait déjà saliver les fans. Surtout que le studio n’a pas perdu de temps pour annoncer le programme. « Netflix et Millar vont, ensemble, adapter en films, séries et séries pour enfants les personnages des séries de Millarworld, populaires auprès de la critique et des fans« .

Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, Millarworld est à l’origine de plusieurs des gros succès récents. On peut notamment penser à Kick-Ass et Kingsman. C’est tout un univers, très riche, que vient d’acquérir Netflix. Au total, la société possède 18 mondes de personnages différents.

Millarworld, un studio lié à Marvel

Surtout, Millarworld, travaille déjà main dans la main avec Marvel. Ils ont ainsi créé les comics « Civil War » et « Old Man Logan » qui ont inspiré les films Marvel « Captain America : Civil War » et « Logan ». Alors que Netflix travaille aussi avec Marvel sur des séries comme Daredevil ou encore Luke Cage, on peut s’interroger s’ils vont continuer. Ce rachat est peut-être le signe que Netflix veut devenir autonome aussi dans ce secteur. Ce fut déjà le cas pour les productions classiques comme Marseille en France.

Bien sûr, il faudra désormais attendre quelques temps avant de voir des projets sortir de terre. Mais quand on connaît le talent de Mark Millar, on ne peut que se réjouir de ce qui s’annonce. Surtout alors que Netflix vient d’annoncer le reboot d’un univers mythique, les Chevaliers du Zodiaque. Les raisons de s’abonner se multiplient…