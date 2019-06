Sur Netflix, voici les 5 séries et documentaires sur le sport à voir en juin 2019

Si le film biographique Pelé a fini par quitter Netflix il y a quelques mois, les adeptes du football et du sport ont toujours la possibilité de trouver leur bonheur sur la plateforme de streaming américaine. Voici notre petite liste des 5 séries et documentaires qu’il est possible de voir sur le service en juin 2019.

Comme d’habitude, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire.

Les séries sur le sport à voir sur Netflix

Antoine Griezmann, champion du monde

Dévoilé par Netflix en mars 2019, le documentaire retrace le parcours d’Antoine Griezmann, attaquant des Bleus, avec qui il a gagné la Coupe du monde l’été dernier. Celui-ci raconte comment le footballeur a été aidé par son père afin d’espérer rentrer dans un club professionnel lorsqu’il était plus jeune. Après avoir intégré la Real Sociedad à l’âge de 14 ans, il découvre aussi l’Atletico Madrid, un club qu’il a annoncé quitter au mois de mai, après cinq années sous ce maillot.

Sunderland : envers et contre tous

Sunderland : envers et contre tous est un docu série de Netflix qui met en lumière les aventures du club de football anglais Sunderland et ses coulisses. Reléguée en deuxième division du Championnat pendant la saison 2017-2018, ce dernier soit se battre dans un lieu où la ville vit pour l’amour du football.

La première saison compte 8 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Formula 1 : Pilotes de leur destin

Fruit d’une collaboration entre Netflix et la Formula One Managment, le documentaire suit les aventures du championnat du monde de Formule 1 2018. Avec un angle assez inédit, la série propose une immersion dans le secteur grâce à des interviews de plusieurs acteurs, dont les pilotes et les équipes de direction.

La première saison de la série compte 10 épisodes d’une trentaine de minutes.

Losers

Dévoilé en mars 2019, le documentaire de Netflix prend le parti de s’intéresser aux sportifs qui ont su transformer leurs défaites en « triomphe humain » plutôt que de retracer le parcours des gagnants. Celui-ci se penche de près sur plusieurs sports comme le football, la boxe, la course à pied ou encore le curling.

La Collection 1 de la série Losers comptabilise huit épisodes d’une trentaine de minutes.

Glow

Diffusée par Netflix depuis 2017, la série imaginée par Liz Flahive et Carly Mensch narre le récit d’une jeune actrice au chômage qui tente de trouver un rôle intéressant. Dans sa recherche, elle tombe alors sur une annonce qui précise rechercher des femmes « non conventionnelles ». Elle se présente alors au casting et découvre peu à peu le monde du catch féminin.

Les deux premières saisons de Glow comptent 10 épisodes d’une trentaine de minutes. La saison 3 sera disponible dès le 9 août.