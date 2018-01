Nintendo retire Miitomo, son premier jeu sur mobile

Le premier « jeu » sur mobile de Nintendo va disparaître.

Il y a trois ans, l’arrivée de Nintendo sur les plateformes mobiles devenait une réalité. Après avoir résisté longtemps, la société avait finalement annoncé l’arrivée de jeux pour smartphones, développés en partenariat avec DeNA.

Et bien avant l’arrivée de Super Mario Run, Fire Emblem Heroes ou Animal Crossing : Pocket Camp, le géant nippon a tâté le terrain avec Miitomo, en free-to-play. Il s’agissait de sa toute première expérience sur mobile et celle-ci était plus considérée comme un réseau social que comme un vrai jeu. Miitomo permet aux joueurs d’interagir entre eux via des petits avatars.

Mais cette semaine, on a appris que Miitomo disparaîtra au mois de mai

Selon The Verge, Nintendo a annoncé le retrait de Miitomo. La firme nippone va d’abord arrêter de vendre les Miitomo coins et elle prévoit de fermer l’application le 9 mai. Nintendo prévoit également de rembourser les achats de Miitomo coins non-utilisés.

Comme Miitomo était le premier « jeu » Nintendo sur mobile, il a profité d’un très bon effet d’annonce. Cependant, il semblerait que sa popularité n’a pas duré longtemps.

Mais sur Twitter, j’ai quand même trouvé quelques réactions de joueurs qui regrettent la fermeture de Miitomo.

Miitomo, c'était marrant. Y avait du clash, des gens sympas, des connards qui se réunissaient en "Brigade des Chieurs" (je comprends pas le délire), des bannisseurs,des Alices et un beau bordel.On remet ça quand vous voulez, et amenez bien les kikoos et les cookies,c'est compris? — Toxic (@issu2l_enfer) January 27, 2018