Noël Microsoft : jusqu’à 20% de remise sur les Surface Pro 7 et Laptop 3

L’an passé, la Microsoft Surface Pro 6 avait connu un réel succès, et Microsoft a annoncé à la rentrée ses Surface Pro 7 et Surface Laptop 3. Ces derniers se présentent déjà comme les incontournables de la fin d’année. Microsoft vient de lancer plusieurs ventes flash, qui dureront jusqu’au 22 décembre. Ces dernières permettent d’économiser jusqu’à 15% sur les Surface Pro 7 et Surface Laptop. Les bundles avec accessoires peuvent monter quant à eux jusqu’à -20% de remise.

La Surface Pro 7 déjà en réduction

Le PC hybride dévoilé par la marque américaine à la rentrée 2019 profite déjà de belles réductions pour cette opération sur le Microsoft Store. Exemple : le modèle de base passe de 919 euros à 779 euros, ce qui représente 140 euros d’économies. Celui-ci se dote d’un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Mais ce n’est pas le seul modèle de Surface Pro 7 en réduction sur le Store Microsoft. En effet, comme vous pouvez le voir sur la page ci-dessous, tous les modèles sont en réduction, avec jusqu’à 374€ d’économies pour le modèle le plus haut de gamme. Pour accéder aux offres, c’est par ici :

Découvrir les Surface Pro 7 en réduction

Si vous souhaitez acquérir des accessoires en plus, vous pouvez bénéficier de jusqu’à 430€ d’économie sur les packs comprenant une Surface Pro 7, un clavier Type Cover et/ou Office 365. Pour voir tous les détails de l’offre, c’est ici que ça se passe :

Composer mon pack

Le Surface Laptop 3 de Microsoft, concurrent direct du MacBook Air

Sachez que la Surface Pro 7 n’est pas le seul produit de Microsoft à profiter d’une réduction pour Noël sur le Microsoft Store. La Surface Laptop 3 bénéficie aussi d’une belle remise. Plutôt qu’une tablette hybride, ce modèle fait office de PC plus traditionnel et se présente comme un concurrent du MacBook Air d’Apple. Le Surface Laptop 3 propose des dalles de 13,5 et 15 pouces qui tourne sous Windows 10. Un de ses points forts est sa belle autonomie de plus d’une dizaine d’heures qui devrait plaire aux adeptes de la marque.

Jusqu’au 22 décembre sur le Microsoft Store, vous pouvez bénéficier de jusqu’à 397€ de réduction sur le Surface Laptop 3, en fonction de la configuration. Sur le modèle milieu de gamme, avec son processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous économisez 217€, avec un prix qui chute à 1231€ . Pour voir toutes les offres sur les Surface Laptop 3, il suffit de faire votre configuration ici :

Découvrir l’offre

Comme pour la Microsoft Surface Pro 7 pendant l’opération Noël de la marque, les packs Surface Laptop 3 ont aussi droit à de très belles réductions. Jusqu’au 22 décembre, vous pouvez économiser jusqu’à 417€ sur les bundles Laptop 3 + accessoires. Pour faire votre combinaison et profiter de ces promotions Surface, il suffit de créer votre pack ici :

Composer mon pack

Dernière remise pour cette opération sur le Microsoft Store, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l’assurance Surface Complete. Cette dernière étend la protection de votre Surface pour une durée de 2 ans. Pour avoir accès àa la promotion, il suffit d’ajouter une Surface au panier, puis l’assurance Surface Complete vous sera proposée à -20%.