Vente Flash PS4 : la console de jeux Sony en promotion imbattable 🔥

NoĂ«l arrive ! Comme chaque annĂ©e, la PS4 est l’un des produits les plus vendus de la pĂ©riode. La console de jeux vidĂ©o Sony PlayStation 4 est très populaire par la qualitĂ© de son catalogue de jeu, et son prix de plus en plus bas. De plus, les fĂŞtes de fin d’annĂ©e se rapprochant de plus en plus, cette pĂ©riode enregistre les meilleurs pics de ventes. Amazon a donc dĂ©cidĂ© de lancement un Ă©vĂ©nement, « Les Ventes Flash de NoĂ«l » pour relancer certaines promotions que nous avions vues au Black Friday.

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Dans le tableau ci-dessus, on peut clairement voir deux types de promotions sur la PS4 sur AMazon : on aperçoit des ventes flash très pĂ©rissables avec des stocks ultra limitĂ©s, d’autres sont des offres plus classiques qui sont stoppĂ©es dès lors que le stock n’est plus disponible. Comme toutes les annĂ©es, la PlayStation 4 de Sony est littĂ©ralement prise d’assaut et comme Ă chaque fois les premières promotions sont les meilleures. Il faut donc ĂŞtre efficace pour ne pas rater ces premières offres.

La PS4, grande favorite des gamers

Comme toutes les annĂ©es, les gĂ©ants du e-commerce que sont Amazon ou Cdiscount publient dans l’ordre les produits les plus populaires pendant les fĂŞtes de NoĂ«l : Ă chaque fois, la PS4 figure dans le top 10, aux cĂ´tĂ©s d’autre grands noms comme la Nintendo Switch. Ce n’est pas seulement la console en particulier, les accessoires et autres jeux compatibles avec la PS4 sont Ă©galement très demandĂ© pendant le Black Friday et cette pĂ©riode avant NoĂ«l : on pense notamment aux Ă©quipements de rĂ©alitĂ© virtuelle ou tout simplement aux manettes. Ces produits peuvent toujours amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur (pour ceux qui ont dĂ©jĂ la console).

Alors que la grande partie des deals du jour sur les Sony PS4 sont des packs avec accessoires et / ou des jeux vidéo, on trouve également des offres avec la console seule. Dans tous les cas, lorsque vous achetez la nouvelle console Sony, il vous faudra évidemment des jeux. Ça tombe bien, les packs PS4 plus les jeux sont les plus intéressants pendant les Ventes Flash Amazon de Noël, autant partir sur cette option.

Les première remises sont particulièrement gĂ©nĂ©reuses, il semblerait que la console Sony PS4 bĂ©nĂ©ficie une nouvelle fois de la fin d’annĂ©e pour Ă©couler encore une fois quelques millions d’unitĂ©s en plus. Il est important de rappeler que la PlayStation 4 est Ă prĂ©sent la deuxième console de jeux la plus vendue de toute l’histoire, elle comptabilise plus de 102 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en 2014. Elle est tout juste passĂ©e devant la Wii, mais reste encore assez loin derrière l’irremplaçable PS2.

En ce qui concerne les ventes pendant lors du Black Friday, la PS4 met toujours plusieurs longueurs d’avance Ă la Xbox One de Microsoft, en restant lĂ©gèrement devant la Nintendo Switch. En mĂŞme temps, il faut dire que c’est la PS4 qui offre les plus belles promotions, et c’est aussi elle qui a les meilleurs jeux. Que ce soit les nouveaux Crash Team Racing, FIFA 2020 ou encore The Last of Us Part II, on attend Ă©videmment Cyperpunk 2077 qui sortira en avril prochain.

C’est maintenant ou jamais pour offrir une PS4

Comme on l’a dit, un pic de ventes de PS4 est enregistrĂ© chaque annĂ©e Ă cette pĂ©riode, c’est notamment parce que la console de jeux est le cadeau de NoĂ«l idĂ©al pour les amateurs de jeux vidĂ©o.Alors que Sony devrait lancer une PS5 dès l’annĂ©e prochaine Ă un prix bien plus Ă©levĂ©, cela permet donc de profiter cette annĂ©e de promotions encore plus impressionnantes sur la PS4.

On le rĂ©pĂ©tera jamais assez, le risque principal est de rater le bon plan, et de passer Ă cĂ´tĂ© de la console Sony PS4 en raison d’une rupture de stock. Si vous avez l’intention d’acheter une PlayStation 4 pour vous (ou pour en faire un cadeau), il est vivement conseillĂ© de ne pas attendre davantage et d’opter pour le premier deal que vous trouverez. Ils sont tous globalement assez proches, vous n’avez pas de grandes inquiĂ©tudes Ă avoir.

En plus, notez bien que si vous vous ĂŞtes un peu trop prĂ©cipitĂ© sur l’achat d’une Sony PS4 pendant le Black Friday ou les ventes flash Amazon, vous avez toujours droit Ă une seconde chance. Tous les grands marchands comme Cdiscount vous proposent une pĂ©riode de rĂ©tractation pendant laquelle vous pouvez renvoyer votre produit pour obtenir un remboursement complet. Chez Amazon, le client a 30 jours pour changer d’avis, tandis que Cdiscount et Fnac offrent 15 jours pendant lesquels on peut retourner son achat.

Afin de vous guider dans les recherches de bons plans NoĂ«l PS4, cette liste des ventes flash ci-dessus est mise Ă jour de manière très rĂ©gulière. Il est possible que vous ayez encore l’intention de rĂ©flĂ©chir un peu pour trouver des meilleures offres, c’est votre choix et on le respecte, cependant n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori. Encore une fois, nous vous avertissons, il rester très vigilant car les offres sont plutĂ´t rares, et il est peu probable que l’on en voit des meilleures avec le temps qui passe. Si vous cherchez Ă offrir un jeu, dĂ©couvrez notre guide d’achat Jeux vidĂ©o pour NoĂ«l.

