NordVPN : le VPN offre 1 an gratuit pour Pâques (et -70% de remise)

Les Virtual Private Network (VPN) font de plus en plus parler d’eux et un nombre croissant d’internautes décide de passer le cap. Ces logiciels informatiques, très simples à installer et à utiliser permettent non seulement de cacher l’adresse IP de l’utilisateur, mais également de naviguer anonymement et de profiter d’une multitude d’avantages.

Saisir l’offre NordVPN

Si vous n’en utilisez pas encore, sachez qu’un des meilleurs VPN du marché, NordVPN, propose actuellement une offre éclair exceptionnelle. En plus de sa promotion fil rouge de -70% sur son abonnement 3 ans, il ajoute de 1 à 12 mois gratuits. C’est un système de loterie au moment de la souscription – on espère que la chance vous sourira. Au final, l’abonnement peut revenir à 2,32€ par mois, ce qui est le prix le plus bas jamais constaté chez NordVPN.

Pourquoi (vous devriez) utiliser NordVPN ?

NordVPN est un logiciel VPN très simple à installer, que ce soit sur ordinateur (Mac et Windows), sur tablette ou sur smartphone. En 1 minute chrono, vous installerez votre VPN et pourrez commencer à profiter de tous ses avantages.

Parmi eux, on pense avant tout à l’anonymat, empêchant tout acteur extérieur de vous espionner lorsque vous naviguez sur internet. Ni votre fournisseur d’accès à internet (FAI), ni les sites que vous visitez ou encore le gouvernement ne pourront vous identifier lorsque vous vous baladez sur le web avec NordVPN activé.

Tout cela se passe simplement lorsque vous activez votre VPN. Vos données sont alors cryptées sans même que vous ne vous en rendiez compte et vous gagnez alors en sécurité.

Mais ce n’est pas tout : un VPN comme NordVPN permet également de changer d’adresse IP. À quoi est-ce que cela peut bien servir ? À plein de choses ! En effet, changer d’adresse IP vous permettra d’accéder à des contenus non disponibles dans votre pays (comme Netflix US ou les chaînes françaises lorsque vous voyagez, par exemple) mais également de télécharger des torrents sans risque. Votre adresse IP étant masquée, personne ne pourra vous identifier. Si NordVPN est un excellent VPN, c’est parce qu’il propose plus de 5 500 serveurs dans 59 pays. Ce sont autant de serveurs auxquels vous pourrez vous connecter afin de changer votre adresse IP.

Saisir l’offre NordVPN

Pour découvrir encore plus d’avantages de NordVPN, nous vous invitons à lire notre test complet de cet excellent fournisseur de VPN.

70% de réduction ET jusqu’à 1 an offert

Vous voyez que les avantages des VPN, et de NordVPN en particulier, sont vraiment nombreux et la simplicité d’utilisation les rendent vraiment accessibles à tous. En plus de son offre promotionnelle que nous avons présentée récemment, il ajoute 1 OU 12 mois gratuits pour Pâques.

Pour profiter de cette offre spéciale, vous devrez obligatoirement choisir l’offre 3 ans qui s’accompagne en ce moment de -70% de remise. Cette dernière est à 3,10€ par mois soit 111,82€ (au lieu de 382,87€ en temps normal). Ensuite, vous obtiendrez soit 1 mois, soit 12 mois supplémentaires via une loterie. Si la chance vous sourit, cela pourrait donc faire 4 ans pour 111,82€, soit seulement 2,32€ par mois, un prix JAMAIS VU pour NordVPN.

Encore plus dingue, un seul abonnement à NordVPN vous permet d’utiliser non pas 1, mais 6 appareils. Vous pourrez ainsi protéger TOUS vos appareils avec un seul abonnement. Si l’on ramène le prix de NordVPN à chaque appareil protégé, cela devient encore plus intéressant.

Bien évidemment, tout le monde n’aura pas 1 an offert mais nous allons vous donner un petit conseil très utile : NordVPN offre 30 jours satisfait ou remboursé sur son abonnement 3 ans. Par conséquent, vous pourrez souscrire à son offre, voir combien de mois gratuits vous avez eu, et, ensuite, demander ou non votre remboursement. Même si vous n’obtenez qu’un mois gratuit, profitez tout de même de votre VPN pendant 30 jours…tant qu’à faire !

Notez que vous saurez si vous avez gagné 1 ou 12 mois juste après avoir souscrit à l’offre. Vérifiez vos e-mails ou regardez directement depuis votre compte client pour voir votre cadeau. Dans le cas où vous voudriez obtenir un remboursement, il suffit ensuite de contacter le support client par son chat en ligne (joignable sans interruption, 7j/7) et vous serez intégralement remboursés sous 48h en moyenne.

Afin de profiter de cette offre folle et bénéficier de la technologie du fournisseur, RDV sur le site officiel de NordVPN :

Saisir l’offre NordVPN

N’hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires le cadeau que vous avez eu. Nous vous souhaitons bonne chance, en espérant que vous obtiendrez 1 an gratuit !