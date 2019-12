NordVPN propose son abonnement à -80% et offre NordPass

En cette période de fête, NordVPN propose une très forte réduction sur son abonnement 3 ans, qui tombe à 3,17€ par mois, soit 80% de réduction. Cerise sur le gâteau, le gestionnaire de mots de passe NordPass est offert, ainsi que 3 mois supplémentaires.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Un VPN permet à votre connexion d’être entièrement sécurisée. Que ce soit chez vous, mais surtout sur un Wi-Fi public, il vous permet une confidentialité totale sur votre connexion, grâce à une connexion chiffrée. Vous pourrez donc consulter facilement, et de manière sécurisée, des sites contenant des données sensibles, comme celui de votre banque.

Si vous vous déplacez dans un pays censuré comme la Chine, vous pourrez profiter du réseau de 5300 serveurs partout dans le monde pour avoir accès aux sites et applications comme Facebook et Google. Dans n’importe quel pays, vous pouvez surtout garder vos habitudes de navigation web. Lors d’un déplacement en Suisse, si vous faites une recherche Google avec le VPN localisé en France, vous avez accès aux actualités françaises, comme si vous étiez dans l’hexagone. En utilisant des serveurs dans 59 pays différents, NordVPN permet également d’avoir une connexion stable et rapide, en toute circonstance.

Utiliser un VPN vous permet aussi d’accéder à des vidéos ou des services d’autres pays qui sont limités par la géolocalisation. Vous pouvez par exemple accéder à des boutiques de jeux vidéo ou de manga qui sont, par exemple, exclusifs au Japon.

Autre atout de NordVPN : sa simplicité de mise en place et d’utilisation. Après avoir installé l’application sur votre appareil (PC, Mac, Linux, iOS et Android), vous pourrez en quelques secondes activer votre connexion sécurisée, dont tout le trafic passera par le tunnel VPN.

Une offre spéciale pour Noël

Les fêtes approchent et NordVPN a décidé de lancer son offre de Noël. Elle vous permet d’économiser 80% et obtenez deux super cadeaux : 3 mois supplémentaires gratuits sur l’abonnement 3 ans & le gestionnaire de mots de passe NordPass (valeur de 177,09€).

L’abonnement 3 ans vous revient donc à 3,17€ seulement par mois. Point très important, vous pouvez connecter jusqu’à 6 appareils en simultané, ce qui vous permet d’en faire profiter vos proches. NordVPN vous permet surtout de ne pas être déçus, en proposant une garantie de 30 jours, pendant lesquels vous pouvez vous faire rembourser l’abonnement.

Le gestionnaire de mots de passe NordPass offert !

Dernier venu du groupe Nord, après NordVPN et NordLocker : NordPass. Ce dernier est un gestionnaire de mot de passe. Il vous permet de générer pour chaque site des accès sécurisés, mais surtout ne jamais avoir à vous rappeler de vos mots de passe. Les formulaires de connexions se remplissent automatiquement, ce qui est un gain de temps non négligeable.

Avec cette offre de Noël NordVPN, l’abonnement NordPass d’une valeur de 177€ est aussi offert, ce qui vous permet de tester, puis adopter le gestionnaire. NordPass reste d’ailleurs gratuit à chaque fois que vous renouvelez votre abonnement 3 ans de NordVPN.

