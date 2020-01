Nos premières impressions sur Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX sur Switch

Cette semaine, Nintendo a organisé un Pokémon Direct pour dévoiler l’avenir de la licence pour cette année 2020. Avec les développeurs Game Freak, Big N a annoncé les deux premiers DLC de l’histoire de la firme, un nouveau service de Cloud avec Pokémon Home, et le remake de Pokémon Donjon Mystère sorti en 2006 sur Nintendo DS. Une démo est d’ores et déjà disponible gratuitement sur le Nintendo eShop. L’occasion de s’essayer à cette nouvelle version 2020 et se faire un premier avis avec les premières inquiétudes.

Donjons & Dragons à la sauce Pokémon

Pour ceux qui n’ont jamais joué à d’autres jeux que les traditionnels Pokémon (les opus principaux avec Rouge, Bleu, Jaune, Or, Argent, Cristal etc..), ne vous attendez pas à vivre la même expérience. Avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours, Nintendo propose un jeu « Dungeon RPG » dans lequel le joueur est plongé dans le monde des Pokémon avec seulement des Pokémon ! Aucun humain. Du moins, le seul humain c’est vous, mais vous commencez le jeu en ayant été transformé en Pokémon. Vous allez devoir parcourir plusieurs donjons à la recherche de Pokémon en détresse. Des petits monstres qui se sont perdus, ou qui sont attaqués par d’autres Pokémon. Au fil de l’aventure, la difficulté des donjons augmentera ! Fort heureusement, vous ne serez pas seul pour mener à bien votre mission. Plusieurs coéquipiers pourront se joindre à vous pour vous aider dans votre quête.

Dis moi qui tu es, je te dirai quel Pokémon est en toi !

Dès le début du jeu, vous allez devoir répondre à une dizaine de questions afin de faire un test de personnalité. L’idée sera de cerner votre tempérament afin de trouver le Pokémon qui est en vous. Fort heureusement, si vous n’avez pas de chance et que votre personnalité reflète en vous l’âme d’un Psykokwak, vous allez pouvoir choisir votre propre réincarnation de petit monstre de poche. Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Germignon, Miaouss ou encore Evoli, vous aurez une quinzaine de choix. Le jeu propose des Pokémon issus des trois premières générations (Bleu, Rouge Jaune, Or, Argent, Cristal, Rubis, Saphir et Émeraude).

Une fois votre réincarnation trouvée, vous allez devoir choisir votre coéquipier qui débutera l’aventure avec vous. Pour ce second choix, vous allez pouvoir choisir parmi la même liste de Pokémon. Cependant, au cours de l’aventure il y aura d’autres petits monstres qui pourront se joindre à vous !

Un pas après l’autre !

Avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, Nintendo vous propose d’abandonner le côté RPG d’aventure, exploration et collection avec les jeux traditionnels Pokémon contre un Dungeon RPG. Vous allez traverser des donjons qui seront tous différents et qui changeront à chaque fois que vous y reviendrez. Le tout, à la recherche de Pokémon perdu ou en danger.

Vous vous déplacez dans huit directions différentes (avant, arrière, sur les côtés et en diagonales). À chaque fois que vous vous déplacez, vos ennemis se déplacent aussi. Vous pouvez essayer de les contourner, ou les affronter. Comme dans les Pokémon traditionnels, vous avez plusieurs attaques, avec des effets (paralysie, sommeil, etc.). Mais là encore, comme dans les principaux jeux vous allez pouvoir trouver différents objets comme des baies pour récupérer vos forces.

Il faudra surveiller votre faim. Car votre temps est compté ! Vous ne pouvez pas vous déplacer à l’infini dans les donjons. Vos nombres de pas sont limités, ainsi, si vous restez trop longtemps un vent violent viendra perturber votre partie. Ensuite, votre Pokémon aura faim et il perdra des PV à chaque pas. Il faudra donc avancer stratégiquement et éviter de perdre du temps !

Les ajouts de la version Switch

Bien que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX soit un remake de Donjon Mystère Équipe de Secours Bleue et Équipe de Secours Rouge sorti en 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, le jeu apportera tout de même son petit lot de nouveautés et d’améliorations.

Tout d’abord, il sera possible d’activer la fonction de déplacement automatique. En effet, en appuyant sur la touche « L » votre équipe de secours pourra se déplacer automatiquement pour pouvoir emprunter le meilleur chemin. Ainsi, vos Pokémon récupéreront les objets et se dirigeront vers l’objectif avec le meilleur trajet. Votre équipe s’arrêtera cependant à l’approche d’un ennemi.

La seconde nouveauté c’est la possibilité d’attaquer automatiquement vos ennemis avec la touche « A ». L’idée est de proposer des combats plus dynamiques et plus rapides (surtout au début de l’aventure). Ainsi, vous n’êtes plus obligés de sélectionner les attaques. À l’approche d’un ennemi, il vous suffira d’appuyer plusieurs fois sur « A » pour déclencher une attaque automatique voire même un combo d’attaque.

Enfin, pour ce qui est de la nouveauté, il sera possible d’avoir une équipe de secours composée de huit Pokémon ! Ce qui est deux fois plus que dans le jeu d’origine en 2006 étant donné que les équipes étaient limitées à quatre Pokémon. Pour recruter un nouveau Pokémon, il faudra en croiser dans vos différentes quêtes dans les donjons.

Un Pokémon sympathique mais…

Après quelques minutes sur ce Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, nous avons un premier bon pressentiment sur ce nouveau remake. Graphiquement, ce remake est à l’image du remake The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Mignon, coloré, dans la droite lignée des productions Nintendo. Une direction artistique qui marche à chaque fois. Le travail réalisé est propre, soigné (limite mieux optimisée que sur Pokémon Épée et Bouclier).

Pour ce qui est du reste, nous avons d’ores et déjà une petite crainte sur la difficulté du jeu. Comme avec Pokémon Let’s Go Pikachu et Evoli en 2018, ainsi que Pokémon Épée et Bouclier en 2019, nous avons l’impression que Nintendo souhaite rendre sa licence très accessible à tous. Sur certains points, le jeu pourrait même être trop accessible. Les nouvelles possibilités comme le déplacement automatique ainsi que les attaques automatiques ne sont pas obligatoires, mais bien présentes et pas forcément utiles. Tant les jeux Pokémon ne sont pas insurmontables à la base. Reste à voir donc dans la version finale du titre ce qu’il en est !

Pour rappel, Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX est attendu pour le 6 mars 2020 en exclusivité sur Nitntendo Switch.

