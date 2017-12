Nvidia Shield : des jeux Nintendo au catalogue (en Chine)

Le système Nvidia Shield arrive en Chine, et embarque dans son catalogue… des jeux signés Nintendo !

Des jeux Nintendo Wii sur la Nvidia Shield en Chine !

Le système Nvidia Shield est déjà disponible depuis de longs mois aux Etats-Unis comme en Europe, mais ce dernier prépare son arrivée sur le territoire chinois. La machine mise au point par Nvidia proposera évidemment les même fonctionnalités que l’on connait déjà, avec notamment la possibilité lire du contenu vidéo en Ultra HD 4K HDR, de visionner ses photos, d’accéder à diverses applications en ligne…

A cela s’ajoute bien sûr une section jeux vidéo complète, la bête étant dotée d’une puce Tegra X1 combinée à un GPU GeForce, avec des jeux disponibles en local et en streaming, via GeForce Now. Ce dernier offre aux joueurs un catalogue plutôt fourni, avec par exemple Thief, Darksiders, Bionic Command, Batman Arkham Origins, Borderlands 2, Project CARS 2, Hitman, No Man’s Sky ou encore The Witcher III. En Chine, ce même catalogue va s’étoffer de quelques titre signés… Nintendo !

En effet, dans le cadre d’un partenariat entre Nvidia, iQiyi et Nintendo, la Nvidia Shield est en mesure de proposer une sélection de titres issus de la ludothèque Wii. On y retrouve notamment l’indispensable New Super Mario Bros, sans oublier The Legend of Zelda : Twilight Princess ou encore le très bon Punch-Out. A noter qu’un certain Super Mario Galaxy sera également disponible prochainement, tout comme Metroid Prime. Evidemment, la Nvidia Shield permet de jouer à ces jeux avec un bel affichage en Full HD 1080p.

Inutile d’allumer votre Nvidia Shield pour retrouver ces jeux, puisque le constructeur a précisé que ces derniers étaient réservés uniquement au marché chinois. En Chine, la console est proposée à environ 190 euros, avec des jeux Wii qui sont affichés à environ 10 euros. Rappelons au passage que la Nintendo Switch n’est toujours pas disponible (officiellement) en Chine, et que la dernière-née de chez Nintendo a été lancée tout récemment en Corée du Sud et à Taiwan.