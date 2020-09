Obtenir des 20/20 sur ses copies corrigées par une IA, un jeu de geek

Se faire corriger par une IA, une solution en situation de crise sanitaire ? Cette semaine, une anecdote venue d’un lecteur de The Verge a amusé la toile, au sujet du service Edgenuity, utilisé par pas moins de 20 000 écoles selon le site internet de la société. La mère d’un élève qui n’avait pas réussi son devoir d’histoire a pris le temps d’aller enquêter de son côté sur le fonctionnement de la plateforme, qui par magie affichait des résultats quelques secondes seulement après que son enfant ait terminé son devoir aux multiples rédactions.

Elle-même professeur d’histoire et intéressée par les nouvelles technologies, la dénommée Dana Simmons a continué à suivre avec son fils de 12 ans les résultats affichés par Edgenuity, jusqu’au jour où elle s’est décidée à prendre les commandes et venir titiller l’algorithme derrière cet éducateur virtuel. En comprenant ce qu’il voulait lire, elle a trouvé une méthode pour obtenir une bonne note, sans trop de difficultés.

Puis, la mère a expliqué à son enfant comment désormais, il lui fallait remplir les encadrés de réponses aux questions. Après deux phrases rédigées pour les questions courtes, elle lui demandait de noter tout un ensemble de mots clés en nuage, relatifs à la question posée et au chapitre en question. Une méthode suffisante pour obtenir la totalité des points à une question posée…

« Je voulais jouer parce que j’avais l’impression que c’était un moyen facile d’obtenir une bonne note », qui déclarait par ailleurs que chaque question était complétée d’une vidéo ou d’un article, sur lequel il était aisé d’en extraire uniquement ces mots clés pour que l’IA convienne à une bonne note.

Un problème à grande échelle, compris par les élèves

Forcément, chez les geeks et la génération Z, une telle faille peut rapidement être comprise et partagée. Un lycéen contacté par The Verge expliquait sa méthode encore plus radicale : pour obtenir une bonne note, il ne s’embêtait pas autant. Pour lui, la solution était de copier et coller la question dans le champ de réponse. Bien que la méthode ne soit pas parfaite, il expliquait qu’elle lui permettait à chaque fois d’avoir les crédits nécessaires « à peu près à chaque fois ».

Pour un autre, étudiant les mathématiques, son cours d’Algèbre 2 n’aurait jamais été validé s’il n’avait cherché à profiter de l’intelligence artificielle et ses limites. « 9 fois sur 10 », il trouvait en ligne une liste de mots clés suffisante à chaque question pour les lister dans le champ de réponse. Mais pour protéger ses arrières, le garçon expliquait qu’il n’ajoutait pas tous les mots clés sur chacune de ses réponses pour éviter les soupçons. « Tout bon tricheur ne vise pas un score parfait », déclarait-il à la rédaction tech américaine.

Une aventure que la professeur et parent d’élève Dana Simmons a trouvé très intéressante pour apprendre à son fils comment fonctionnent les algorithmes. Mais comme elle l’évoquait d’elle-même, cette méthode relève tout de même d’une faille, allant à contre sens de ce qu’il est initialement demandé en niveau de compréhension (et de rédaction). « Il obtient un A+ parce que ses parents sont diplômés et s’intéressent à la technologie », reconnaissait-elle. « Sinon, il obtiendrait toujours des F. Cela en dit beaucoup sur la fracture numérique dans un environnement d’apprentissage en ligne ».