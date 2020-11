Offre de Noël : une TV 4K Samsung à partir de 29€ chez Bouygues Telecom (+ box internet)

Et si vous changiez de téléviseur ET de box internet au même moment ? C’est justement ce que propose Bouygues Telecom avec sa nouvelle formule Bbox Smart TV. A l’occasion des fêtes de la fin d’année, le fournisseur d’accès internet vous permet d’obtenir un téléviseur 50″ 4K de Samsung à partir de 29€ seulement (au lieu de 499€).

Le fonctionnement de cette formule triple-play se veut aussi simple qu’efficace, en partie car elle met de côté le traditionnel décodeur TV. Les utilisateurs peuvent contrôler la totalité des services directement depuis l’application B.tv+ disponible sur les téléviseurs de Samsung (depuis un an). L’installation de la box Internet est donc plus simple grâce à ce petit changement.

Contre un engagement de 24 mois à la box Internet ainsi qu’un (petit) apport numéraire, vous avez directement la possibilité de profiter d’un nouveau téléviseur Samsung à prix barré. Vous pouvez très bien profiter de cette offre sans le téléviseur si votre Smart TV actuelle (et compatible) vous convient.

Voici les modèles disponibles à prix avantageux :

Vous pouvez réaliser des économies allant jusqu’à 500 euros sur le modèle de Smart TV le plus grand. On note que c’est le modèle de 50″ (soit 125 centimètres) qui a actuellement droit à la plus belle remise sur Bouygues Telecom, grâce à une offre spéciale Noël. En plus des prix réduits, vous êtes certain de simplifier toute votre installation actuelle car la box TV n’existe plus avec ce dispositif.

Pour profiter des téléviseurs mis en avant, vous devez d’abord choisir la box Internet du fournisseur puis prendre la Smart TV directement auprès de Samsung. Le constructeur se charge de prévenir Bouygues Telecom par email dès souscription à la box puis celui-ci vous explique la marche à suivre.

Une application pour remplacer la box TV

Bouygues Telecom a dévoilé cette nouvelle formule au cours de l’été dernier. Largement simplifiée, elle évite la réception d’une box Internet et d’une box TV. Le fournisseur a tout simplement décidé de remplacer la box TV par une application, ce qui a le mérite de simplifier considérablement le dispositif. L’utilisateur n’a plus qu’à relier son offre Bbox Smart TV à son téléviseur afin de profiter du catalogue de 150 chaînes directement depuis son écran TV.

Si vous choisissez une des Smart TV de Samsung présentées par Bouygues Telecom, vous aurez accès aux chaînes TV – mais bien plus encore. Les téléviseurs sont aussi compatibles avec Google Assistant ou Amazon Alexa et le système AirPlay. Cela offre la possibilité de changer de chaîne TV à la voix ou de diffuser du contenu audio / vidéo directement depuis les appareils Apple.

Pour l’instant, la Bbox Smart TV se concentre uniquement sur les foyers éligibles à la Fibre, les clients ADSL doivent attendre encore un peu. On ne sait pas encore quand la formule de Bouygues Telecom pourra être fonctionnelle avec des téléviseurs d’autres marques que Samsung.

Quels critères pour la box Internet ?

La formule Bbox Smart TV de Bouygues Telecom se présente comme l’une des box Internet les plus complètes de la gamme, elle sait se montrer à la hauteur des attentes des clients.

Cet abonnement revient à 39,99 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 150 chaînes TV (depuis l’application B.tv+). Ce prix est valable pendant 24 mois, soit la durée pendant laquelle le client est engagé auprès de Bouygues Telecom.

Le FAI propose quelques petits avantages supplémentaires en plus d’un téléviseur 4K Samsung à prix barré et d’une box premium. Le fournisseur rembourse jusqu’à 100 euros de frais de résiliation chez votre opérateur actuel et il vous donne un accès à Internet dès souscription avec l’envoi d’une clé 4G (jusqu’à l’installation de la box). Cerise sur le gâteau, il offre 6 mois à Spotify Premium.

