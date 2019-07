OnePlus envoie accidentellement un étrange message aux propriétaire d’un OnePlus Pro 7

Il arrive parfois que les constructeurs fassent de fausses manipulations lors de tests, envoyant par erreur des messages reçus par des milliers d’utilisateurs. Cette fois-ci, c’est OnePlus qui a fait la boulette. Pas de panique donc, pour ceux qui possèdent un OnePlus 7 Pro et qui ont reçu la notification.

En effet, plusieurs propriétaires d’un OnePlus 7 Pro ont reçu des étranges messages dans la journée d’hier. Comme certains l’ont montré sur Twitter, il s’agissait par exemple de suites de lettres sans aucun sens ou de caractères en mandarin. Les utilisateurs chinois n’ont pas été les seuls à avoir été impactés et les messages ont été reçus un peu partout à travers le monde, dont en France.

OnePlus a rapidement réagi sur Twitter en indiquant : « Lors d’un test interne, notre équipe OxygenOS a accidentellement envoyé une notification globale de push à certains propriétaires de OnePlus 7 Pro. Nous aimerions nous excuser pour toute difficulté et vous assurer que notre équipe est en train d’enquêter sur l’erreur. Nous partagerons bientôt plus d’informations ».

Yes I got it too . No worries 👍 I still love #OnePlus7Pro pic.twitter.com/MrSyw6InuO

— Rishab Chaturvedi (@rishubchaturved) July 1, 2019