Orange lance la Livebox 5 : plus puissante, plus écologique

La conférence de presse de lancement de la Livebox 5 ne laisse pas de place au doute, Orange avait deux enjeux majeurs pour sa Livebox 5 : répondre aux besoins grandissants des clients au niveau multimédia, et minimiser l’impact environnemental pour le développement de sa box.

Une Livebox 5 plus discrète et plus simple à installer

Première nouveauté importante, Orange s’affranchit du boîtier fibre (ONT), les installations seront donc simplifiées et les cables moins nombreux. Comme les besoins des utilisateurs sont de plus en plus grands au niveau de la donnée, la Livebox 5 propose aujourd’hui un débit allant jusqu’à 2Gbit/s en descendant (download) et 600 Mbit/s en montant (upload), c’est deux fois plus que sur la Livebox 4.

La gestion des appareils est aussi simplifiée et chacun des terminaux à accès à débit dédié allant jusqu’à 1 Gbit/s. Alors que la gestion du Wi-Fi directement par les box opérateurs est souvent peu fonctionnelle, Orange intègre une gestion intelligente pour gagner en stabilité. La première action (invisible) est d’analyser les canaux et fréquences utilisés par le voisinage pour choisir le moins saturé.

Selon les tests menés par Orange, cela permet une amélioration conséquente des débits (jusqu’à 40%) selon la marque, et c’est plutôt logique quand on voit le nombre de réseaux Wi-Fi dans un immeuble par exemple. Autre point important, Orange propose à ses clients un répéteur Wi-Fi pour toute souscription à une offre Livebox Up, ou un pack Open Up. L’idée ici, comme sur le Google WiFi ou les Orbi, c’est de mapper plus intelligemment le foyer et augmenter la couverture dans chaque pièce.

Pour le contrôle des appareils du foyer, l’application Ma Livebox permet de gérer la connexion de chacune des devices du foyer.

Orange diminue l’empreinte carbone des Livebox

C’est un véritable enjeu du groupe depuis plusieurs années, réduire l’impact sur l’environnement de la création des Livebox. Chaque année la marque réutilise plus de 2,7 millions de Livebox, et le reste est recyclé. Pour cette Livebox 5, Orange annonce avoir diminué son empreinte carbone de 29% grâce à plusieurs points clés :

une coque 100% en plastique recyclé

une fabrication plus légère et plus compacte

moins de composants électroniques

un nouveau design permettant une ventilation passive, sans ventilateur

une consommation d’électricité réduite de 17% par rapport à la Livebox 4

De nouvelles offres Livebox Up et packs Open Up

Dès demain, le 10 octobre, Orange va proposer de nouvelles offres pour ses gammes fibres, ADSL et ses Packs Open (mobile + box). Dans cette dernière, les clients pourront bénéficier, sur demande, d’un second accès aux services TV de l’opérateur, soit via un second décodeur, soit via là clé TV d’Orange, qui a l’avantage de fonctionner de partout en Europe, donc parfaite pour voyager. Petite nouveauté, les offres Livebox Up et Open Up comprennent aujourd’hui les appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe.

L’opérateur compte bien également développer son service Maison Connectée, qui sera intégré à toutes les offres Livebox 4 et Livebox 5. Il permet de contrôler les objets connectés compatibles dans la maison dans une seule interface simple.