Si le Bose QC 35 II a longtemps été la référence des casques Bose, il voit désormais le Bose Headphones 700 être son digne successeur. La marque américaine spécialisée dans le son a officialisé à la fin du mois de mai 2019 le nouvel appareil audio Bluetooth qui promet d’offrir une expérience encore plus impressionnante. Dès lors, où acheter le casque Bose Headphones 700 au meilleur prix en France ?

Il faut savoir que le casque Bose Headphones 700 a été officiellement présenté fin mai, mais qu’il est disponible que depuis le début du mois de juin à la pré-commande chez les principaux marchands en ligne actifs en France : Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty ont le même prix du Bose Headphones 700 pour ces pré-commandes. Il faudra ensuite attendre le 20 juin pour voir les premières expéditions arriver.

Le meilleur casque audio du marché ?

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour le Bose Headphones 700, intéressons nous aux caractéristiques techniques de ce dernier. Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’a pas vocation à supprimer les casques Bluetooth QC 35 et QC 35 II (du moins pour le moment), qui a été le premier casque de la marque à être sans fil. Par rapport à ce dernier, le casque Bose Headphones 700 voit le hardware être amélioré à tous les niveaux. Mais comme toujours, il est réputé pour sa qualité anti-bruit, un excellent son ainsi que le confort (le coussinet enveloppe toute l’oreille).

Tout d’abord, il faut savoir que le casque Bose Headphones 700 est désormais équipé de 4 microphones, ce qui permet d’avoir une meilleur réceptions lorsqu’on parle. Sur le précédent modèle, il était parfois un peu plus difficile de se faire entendre car les 2 microphones captaient également du bruit extérieur. Parmi les autres nouveautés qui arrivent sur l’excellent Bose Headphones 700, on peut citer par exemple le design du casque qui a été revu (il est plus fin) pour que celui-ci soit plus léger.

Enfin, on doit également rappeler que sur le Bose Headphones 700, il y a désormais 11 niveaux de réduction de bruit différents – ce qui en fait nettement plus que sur le précédent modèle (2). C’est donc un moyen d’être plus ou moins isolé de ce qui vous entoure, et d’entendre plus ou moins. Selon la situation dans laquelle vous êtes (dans la rue, au travail ou autre), il est parfois bien d’avoir des niveaux de réduction de bruit différents.

Grâce à une zone tactile sur l’écouteur droit (ce qui n’était pas disponible sur le QC 35 II), il est possible de mettre la réduction de bruit en pause. Toutes ces petites nouveautés ne justifient en revanche pas forcément le passage du QC 35 II au Headphones 700, sauf si vous êtes un vrai grand puriste. Passons désormais à la section pour découvrir où acheter le Bose Headphones 700 au meilleur prix en 2019, parmi tous les marchands qui offrent le produit.

Où acheter le Bose Headphones 700, quel prix ?

Comme pour les précédents modèles, le casque Bluetooth Bose Headphones 700 arrive en deux coloris différents : la version en noir, et la version en argent. Cela n’a aucune incidence sur le prix du produit lorsque vous l’achetez, qui reste dans tous les cas le même au lancement 399€. C’est donc très légèrement plus cher que le précédent modèle (QC 35 II) qui était disponible à l’achat pour 379€ pendant très longtemps.

Ci-dessus, vous avez donc un tableau pour trouver le meilleur prix du Bose Headphones 700. Les précédents modèles n’ont quasiment jamais été en réduction, il ne faut donc pas compter sur des remises sur ce nouveau casque audio Bluetooth dans le court terme. Si vous êtes un amateur de bon son, et que vous souhaitez trouver un nouveau casque, le Bose Headphones 700 est certainement le meilleur de sa catégorie.

Encore une fois, le casque Bluetooth Bose Headphones 700 est en pré-commande jusqu’au 20 juin 2019. Au delà de cette période, vous pourrez l’acheter immédiatement, avec la possibilité de vous le faire livrer en un jour, au meilleur prix, grâce aux programmes de fidélité sur Amazon ou Cdiscount.