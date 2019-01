Où acheter le Honor View 20 au meilleur prix en 2019 ? 🔥

A l’occasion de la cérémonie qui s’est tenue le 22 janvier 2019 à Paris, on a découvert le nouveau smartphone Honor View 20 qui prend la suite du précédent Honor View 10. Celui-ci s’inscrit dans une démarche plus haut de gamme avec certaines caractéristiques que l’on ne retrouve actuellement chez aucun autre fabricant. La marque chinoise a annoncé qu’il serait disponible à l’achat le jour même de son officialisation, à partir de 18 heures. Ci-dessous, vous pouvez donc voir où acheter le Honor View 20 au meilleur prix. Au moment de sa sortie, le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 549€. La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 649€.

Le smartphone disponible à l’achat dès le 22 janvier

Dans la dernière année, les fabricants de smartphones se sont battus pour augmenter le « screen to body ratio » – autrement dit, la surface d’affichage utile de l’écran. Si l’iPhone XS se félicite d’avoir un écran qui recouvre 83% de la surface avant du téléphone, le nouveau Honor View 20 va encore plus loin puisque ce ratio monte à 92% pour une diagonale de 6,4 pouces. Pour arriver à une telle performance, la marque chinoise a imaginée un écran sans encoche mais avec un appareil photo intégré directement dans l’écran.

Comme vous pouvez le voir sur l’image du Honor View 20, il y a un petit trou circulaire de 4,5mm en haut à gauche de l’écran qui permet de loger le capteur photo en toute discrétion. Certaines rumeurs affirment que le prochain Samsung Galaxy S10 devrait avoir une technologie similaire. Il faudra au fil du temps que les applications mobiles s’adaptent à ce nouveau format – ce qui n’est pas forcément le cas au jour de sa sortie.

Avant de savoir où acheter le Honor View 20 au meilleur prix, venons en d’abord aux caractéristiques techniques de ce dernier : on retrouve un écran LCD IPS ainsi qu’un appareil photo sur le dos du smartphone de 48 MPx (IMX586 de Sony) qui offre une définition de 8000 x 6000 pixels et une qualité a priori exceptionnelle. A l’avant, le capteur photo a 25 MPx. A noter qu’Honor affirme qu’il n’est pas encore possible de proposer un écran OLED avec un tel « trou » – ou du moins à un prix raisonnable.

La filiale de Huawei affirme qu’elle offre un mode nuit encore amélioré et un zoom sans perte de qualité. Un capteur 3D permet de mesurer les distances et faciliter la modélisation d’objets en plusieurs dimensions. La puce intégrée n’est autre que la dernière Kirin 980, et la batterie possède une capacité de 4000 mAh – avec un système de charge rapide (le Honor View 20 n’offre cependant pas la charge par induction). Enfin, l’OS utilisé n’est autre que Android 9 avec une sur-couche propriétaire à Honor baptisée Magic UI. Avec de telles caractéristiques, il n’est pas surprenant que ce Honor View 20 ait remporté un Best of Innovation Awards lors du CES qui s’est tenu au début du mois de janvier.

Où acheter le Honor View 20 en 2019 et à quel prix ?

En France, vous pouvez désormais acheter le Honor View 20 en trois coloris : « Saphir blue », « Midnight black » ou encore « Saphir phantom ». On remarquera que la fameuse version « phantom red » n’est pas encore disponible à l’achat sur le marché français. Plusieurs configurations pour ce nouveau smartphones sont disponibles dès le jour de la sortie : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Avec une telle qualité d’appareil photo (qui implique des photos assez lourdes), on ne peut que vous conseiller de partir pour le modèle le plus grand. Des cartes nanoSD (technologie propriétaire à Huawei) peuvent éventuellement être rajoutées pour booster le stockage.

A noter que l’offre disponible sur Amazon permet d’obtenir un cadeau supplémentaire au moment où vous achetez le Honor View 20 : entre le 22 et le 30 janvier 2019, toute commande du téléphone effectuée sur Amazon permettra de recevoir une Honor Watch en cadeau. Il suffit de lire les instructions sur le site marchand afin de pouvoir bénéficier de cette offre exclusive. Pour rappel, le prix de base pour la version 128 Go est à 549€, tandis que le modèle avec 256 Go est à 649€. Il est beaucoup moins cher que les derniers modèles d’Apple, Samsung ou même Huawei.

On notera que le prix officiel à l’achat du Honor View 20 est légèrement plus élevé que son prédécesseur (qui était disponible pour 499€). La différence de prix reste cependant tout à fait légitime quand on voit les performances techniques du nouveau smartphone. N’hésitez pas à nous partager vos premières impressions dans les commentaires, et dites-nous si vous avez prévu de l’acheter ! Dans les jours qui viennent, nous publierons notre test en vidéo sur ce nouveau Honor View 20.