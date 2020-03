Où acheter le Huawei Mate Xs au meilleur prix en 2020 ?

Si le MWC 2020 n’a pas eu lieu, Huawei a tout de même dévoilé son deuxième smartphone pliable en février. Baptisé Mate Xs, il se présente comme le digne successeur du Mate X, le premier téléphone pliable que la marque a mis tant de temps à lancer l’an dernier. Pour ce modèle, le constructeur a réalisé quelques mises à jour intéressantes qui rendent le Huawei Mate Xs, séduisant malgré un tarif élevé pour un mobile. Ce nouveau téléphone est définitivement positionné parmi les smartphones les plus haut de gamme de la marque chinoise. Voici notre guide pour trouver et acheter ce Huawei Mate Xs au meilleur prix et pas cher en 2020.

Meilleur prix Huawei Mate XS :

Comme vous pouvez le voir dans notre tableau récapitulatif des meilleurs prix du Huawei Mate Xs, c’est actuellement le français Boulanger qui commercialise le dernier smartphone pliable de la marque chinoise. Les conditions sont les mêmes que si vous achetiez le mobile directement auprès du constructeur, et notamment la garantie du téléphone — surtout avec un smartphone à un tel prix. Celle-ci est de deux ans, comme la majorité des smartphones haut de gamme, ce qui est plutôt logique. Côté prix, il vous faudra certainement attendre encore pour que le tarif du Huawei Mate Xs baisse, sachant qu’il est assez récent et que la technologie utilisée pour le pliage de l’écran justifie ce dernier.

Huawei Mate Xs, l’innovation dans votre poche

Annoncé peu avant la sortie du Mate X il y a cinq mois, le Huawei Mate Xs se présente définitivement comme une copie revue et corrigée de son grand frère. Il promet effectivement une plus grande souplesse ainsi que quelques caractéristiques qui font plaisir à retrouver sur un tel smartphone. Pour ce qui est du tarif, on peut surtout comparer ce téléphone au Galaxy Fold de Samsung, car le Mate X n’est pas sorti en Europe et son prix en euro n’est donc pas connu.

Si vous voulez acheter un smartphone pliable de dernière génération, le Huawei Mate Xs se positionne clairement parmi les meilleurs de sa catégorie. Avec ce modèle, le constructeur chinois se fait une place de choix sur un marché encore assez vide bien que déjà concurrentiel. Si le téléphone est encore récent, le Huawei Mate Xs a déjà fait ses preuves auprès des utilisateurs, en partie grâce aux améliorations par rapport au précédent modèle.

Avant d’évoquer plus en détail le meilleur prix du Huawei Mate Xs, évoquons ensemble ses caractéristiques techniques ainsi que ses fonctionnalités les plus intéressantes. Ce smartphone reprend le design de son grand frère à quelques détails près, sachant que ces derniers sont d’ailleurs plutôt tournés vers les performances que l’esthétique. On notera donc la présence d’un écran OLED de 8 pouces lorsqu’il est déplié pour une définition de 2 480 x 2 200 pixels. Replié, le téléphone se scinde en deux écrans de 6,6 pouces en façade contre 6,3 pouces au dos.

Côtés nouveautés, difficile de continuer à évoquer votre potentiel achat d’un Huawei Mate Xs sans parler de sa solidité. Elle a été améliorée de 80% grâce à l’utilisation d’une meilleure charnière et d’une double couche de polymère optique. La firme chinoise explique que c’est cette manière qui est très onéreuse (trois fois plus que l’or), ce qui explique le prix du téléphone. Quant à la photo, autre élément important lors de l’achat d’un téléphone, le Huawei Mate Xs se dote d’un module composé d’un grand-angle de 40 Mpx, d’un téléobjectif de 8 Mpx, d’un ultra grand-angle de 16 Mpx et d’un capteur ToF.

Si vous achetez le Huawei Mate Xs au meilleur prix, sachez que vous profiterez aussi d’un smartphone équipé de la dernière puce Kirin 990 couplée à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage et de la compatibilité avec la 5G. L’autonomie a aussi été revue à la hausse par rapport au Mate X et le nouveau téléphone embarque une batterie de 4 500 mAh. Cela représente une à deux heures de plus que le premier smartphone pliable du constructeur chinois. On notera que le téléphone n’embarque par les services de Google à cause d’un conflit entre les USA et la marque. Toutefois, cette dernière assure avoir débloqué un budget de plusieurs milliards de dollars pour booster son alternative au Play Store, App Gallery.

Où acheter le Huawei Mate Xs et à quel prix ?

Contrairement à beaucoup d’autres smartphones, le prix du téléphone ne dépend pas de la capacité de stockage. En effet, le meilleur prix du Huawei Mate Xs n’est pas basé sur ce critère, car le smartphone embarque 512 Go de stockage dans tous les cas. Si vous achetiez un iPhone, par exemple, vous pourriez choisir entre 64 Go, 128 Go ou encore 256 Go —un critère qui ferait baisser ou augmenter le tarif du smartphone de la marque à la pomme. Ce n’est donc pas le cas avec le Mate Xs de Huawei.

Depuis sa sortie, le Huawei Mate Xs est commercialisé à un tarif de 2 499 euros chez Boulanger, un tarif qui inclut un étui en cuir et une garantie pièces et main d’œuvre de deux ans. Comme nous l’évoquions plus haut, son prix ne risque pas de baisser de suite à cause de la qualité des technologies utilisées pour mettre au point un tel dispositif pliable.

Meilleur prix Huawei Mate XS :

Si Huawei a enchainé les mauvaises nouvelles liées à ses relations avec les États-Unis, la marque chinoise truste toujours une place sur le podium des constructeurs de smartphones à travers le monde. Celui-ci a su trouver un positionnement clair et adapté à sa clientèle chinoise, mais aussi européenne.

Lors de la sortie du Huawei Mate X, beaucoup avait jugé qu’il manquait certaines caractéristiques pour rendre ce smartphone adapté à une utilisation quotidienne. Il en avait d’ailleurs été de même pour Samsung et son Galaxy Fold, dont les exemplaires envoyés aux journalistes avaient été particulièrement critiqués. Les deux constructeurs avaient été dans l’obligation de repousser la sortie de leur smartphone pliable respectif. Le Mate Xs est donc une version logiquement beaucoup plus avancée que son grand frère.

Si vous achetez le Huawei Mate Xs au meilleur prix auprès de Boulanger, vous bénéficierez bien entendu d’une livraison rapide. Sinon, vous avez aussi la possibilité d’aller chercher le précieux téléphone directement en magasin. Vous avez droit à un délai durant lequel vous pouvez renvoyer le téléphone si vous n’êtes pas satisfait.