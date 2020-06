Où acheter le Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix ? Guide

Pour s’offrir un smartphone à moins de 300 euros, Xiaomi a une belle proposition. Ses trois nouveaux smartphones de la gamme Redmi Note 9 s’accompagnent d’une fiche technique largement suffisante pour un usage classique, mais aussi et surtout d’une batterie capable de tenir deux jours consécutifs. L’appareil photo n’est pas en reste sur les trois modèles, et une prise jack est même disponible.

Dans ce guide d’achat, nous allons nous pencher sur la version la mieux équipée, à savoir le Redmi Note 9 Pro. Pour un prix très proche des deux autres versions, il est possible de s’offrir un Xiaomi Redmi Note 9 Pro pas cher, pour un prix de moins de 300 euros. Nous allons nous pencher sur les différentes offres du moment, mais aussi sur les caractéristiques qui différencient le Xiaomi Redmi Note 9 Pro des autres versions.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix Xiaomi Redmi Note 9 Pro affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Redmi Note 9 Pro pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Redmi Note 9 Pro pas cher. Dès lors, où acheter le Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.

Guide d’achat pour le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Pourquoi acheter un Xiaomi Redmi Note 9 Pro ?

Dans la première partie de notre guide d’achat du Xiaomi Redmi Note 9 pro, nous allons nous pencher sur une rapide présentation du dernier smartphone de la marque, et ce pourquoi il est préféré par rapport aux Redmi Note 9 classique et Note 9S. Ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir les avantages avant d’acheter le Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Une autonomie impressionnante

Tout d’abord, Xiaomi a profité de ses avancées technologiques pour proposer une batterie digne de ce nom sur le nouveau Redmi Note 9 Pro. En effet, son accumulateur propose 5020 mAh, soit autant qu’un Samsung Galaxy S20 Ultra, l’un des smartphones les plus chers de chez le fabricant sud-coréen. Une batterie gigantesque donc, mais aussi une autonomie bien plus importante, car avec ses équipements moins énergivores qu’un smartphone haut de gamme, le Redmi Note 9 Pro peut tenir jusqu’à deux jours voire plus.

Cela aurait largement suffi à lui adresser une mention spéciale, mais Xiaomi est allé plus loin encore en proposant une recharge ultra rapide sur son Redmi Note 9 Pro. Il s’agit d’un chargeur 30W, livré directement avec le smartphone (comparé aux Note 9 et au Note 9S qui ont un chargeur 18 W), et permet de récupérer encore plus rapidement une charge complète. Au final, le Redmi Note 9 Pro est l’un des meilleurs smartphones du marché sur la partie autonomie.

Un écran entièrement bord à bord avec un dos en verre

Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un écran entièrement borderless, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro fait partie des meilleures offres. Son écran de 6,67 pouces est entièrement bord à bord et Xiaomi a délaissé l’ancienne encoche de son Redmi Note 8 pour un simple poinçon venant loger la caméra frontale pour les selfies.

Le smartphone est aussi équipé d’un dos en verre, un usage auparavant réservé aux smartphones milieu et haut de gamme. Grâce à son intégration, le module photo n’est pas très dérangeant, ce qui n’est pas forcément le cas sur certaines gammes de smartphones plus cher. Enfin, le Redmi Note 9 Pro est disponible en trois coloris différents : Tropical Green, Glacier White et Interstellar Gray.

Un processeur plus puissant

La nouvelle gamme de Redmi Note 9 par Xiaomi propose deux différents processeurs pour faire tourner les trois différentes versions du modèle. En achetant un Redmi Note 9 Pro plutôt qu’un Redmi Note 9 classique, l’avantage sur ce point est que vous aurez un smartphone équipé de la puce Snapdragon 720G de Qualcomm. Elle est plus puissante (et avec une gravure en 8 nm) comparé au Helio G85 de MediaTek (gravé en 12 nm), présent dans le Redmi Note 9.

Pour le coup, le Snapdragon 720G sera suffisant pour pouvoir faire tourner la majorité des applications proposées sur le Play Store. D’ailleurs, Xiaomi a choisi de proposer le Redmi Note 9 Pro avec une RAM de 6 Go et une mémoire interne de 64 ou 128 Go. On apprécie cette proposition, alors que le Redmi Note 9 classique se limite à une mémoire vive de 3 ou 4 Go.

Une meilleure dotation photo

Pour la partie photo, Xiaomi a décidé de proposer une grosse dotation sur l’ensemble de sa gamme de Redmi Note 9. Si les trois versions sont proposées avec quatre capteurs à l’arrière, il existe néanmoins une différence de qualité entre chacun d’eux. Le Redmi Note 9 Pro possède les meilleurs modules, avec un capteur principal de 64 MP, comparé aux 48 MP des Note 9S et Note 9 classique.

Les autres modules photo proposent un objectif ultra grand-angle avec une ouverture de f/2.2 et un capteur de 8 MP. Un troisième objectif permet de faire des photos en macro, avec un capteur de 5 MP, et le quatrième module loge un capteur de profondeur permettant d’épauler le logiciel pour le mode portrait notamment.

L’un des derniers smartphones avec une prise jack

Notons en dernier lieu un équipement à la fois anodin, mais de plus en plus délaissé par les marques de smartphones : le port jack. La prise historique pour brancher un casque ou des écouteurs est de plus en plus rare sur le marché, et les constructeurs proposent des écouteurs avec une prise USB-C pas très pratique si vous devez recharger votre smartphone. Avec le Redmi Note 9 Pro, le souci est écarté ; l’appareil conserve toujours une prise jack.

Où acheter un Xiaomi Redmi Note 9 Pro, quel prix ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Redmi Note 9 Pro pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Meilleur prix Xiaomi Redmi Note 9 Pro pas cher :

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, à l’heure actuelle, le meilleur prix pour le Redmi Note 9 Pro est de 259,00 €. Nous tenons à vous signaler que dans la gamme Xiaomi, les smartphones sont sujets à des baisses significatives de leurs prix au fil du temps. Entre les bons plans proposés par les e-commerçants et le plus naturellement dégressif du produit, le Redmi Note 9 Pro deviendra moins cher au fil des mois.