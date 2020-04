Où acheter le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi au meilleur prix en 2020 ?

Xiaomi a officiellement dévoilé les Mi 10 et Mi 10 Pro lors d’une présentation en ligne remplaçant l’officialisation qui devait avoir lieu à l’occasion du MWC, dont l’édition 2020 a été annulée à cause du coronavirus. Les dignes successeurs des anciens modèles dévoilés il y a trois mois se présentent encore comme les dignes fleurons de la marque chinoise qui espère bien concurrencer les poids lourds du secteur, dont Huawei. Mais alors, où acheter le Xiaomi Mi 10 au meilleur prix en 2020 en France ? Voici notre guide d’achat des meilleurs tarifs actuellement en vigueur chez les marchands.

Comme vous pouvez le constater, le tableau affiché ci-dessus présente les meilleurs prix en temps réel du Xiaomi Mi 10 et du Mi 10 Pro. Plusieurs marchands proposent déjà le smartphone et certains ont déjà fait baisser le prix du nouveau fleuron de la marque chinoise. C’est une belle occasion de se faire plaisir, car les promotions en cours ne restent pas longtemps disponibles avant que les ruptures de stock n’aient lieu. Il est donc judicieux de faire preuve de rapidité pour éviter qu’une belle réduction ne vous passez sous le nez et profiter du meilleur prix.

Le Xiaomi Mi 10, un smartphone haut de gamme… et accessible !

Depuis des années, le constructeur Xiaomi grandit en gardant une ligne de conduite qui l’invite à concevoir des produits haut de gamme tout en restant accessible au grand public. Une fois de plus, la marque chinoise reste sur ce positionnement en dévoilant un smartphone dont le rapport qualité-prix est excellent. Au sein de sa catégorie, le Mi 10 de Xiaomi se positionne d’ailleurs parmi les téléphones les plus séduisants, au détriment de ses concurrents représentés par les gammes de Samsung ou de Huawei. Le dernier smartphone du constructeur peut se targuer d’avoir des caractéristiques techniques solides et à la hauteur des autres acteurs du marché. On notera d’ailleurs que le Xiaomi Mi 10 embarque le Snapdragon 865, qui n’est autre que le meilleur processeur de Qualcomm à l’heure actuelle.

Officialisé en Chine il y a quelques semaines et en France il y a peu, le Xiaomi Mi 10 est disponible en vente à partir du 7 avril sur plusieurs plateformes marchandes. Dès sa présentation en Chine, le téléphone a suscité un vif intérêt chez les adeptes de la gamme Mi, particulièrement car il dispose de caractéristiques encore plus haut de gamme que son prédécesseur le Mi 9.

Côté design, le Xiaomi Mi 10 embarque toutes les qualités dont un smartphone a besoin pour séduire en 2020 ainsi que de belles finitions. On notera surtout une surface de l’écran encore plus imposante que celle du Mi 9, pour des lignes globalement plus épurées. Le téléphone se dote d’un écran AMOLED de 6,67 pouces HDR10+ et d’un capteur d’un lecteur d’empreinte digitale optique placé sous l’écran. Comme sur le modèle précédent, cela permet de dégager au maximum le dos du téléphone, ce qui lui donne cet aspect global ultra épuré. L’encoche du Mi 9 a été remplacé par un poinçon positionné dans le coin de l’écran du téléphone. Tous ces éléments sont donc ceux des smartphones les plus hauts de gamme du marché, des arguments de poids pour un fleuron comme le Xiaomi Mi 10. Côté OS, ce dernier exploite la surcouche MIUI 10 sur Android 10 Q.

Si vous voulez acheter le Xiaomi Mi 10 au meilleur prix, sachez aussi que la puissance de son processeur Snapdragon est accompagnée d’une excellente qualité photo, un point important lors du choix d’un smartphone. Sur le dernier téléphone de la marque chinoise, on retrouve un module photo composé du fameux capteur 108 Mpx, d’un ultra grand-angle avec capteur 13 Mpx, d’un capteur de profondeur de champ 2 Mpx et d’un mode Macro 2 Mpx. Le capteur 108 Mpx n’est pas sans rappeler le Xiaomi Note 10, dont la renommée avait été en partie bâtie sur cette caractéristique. Quant au modèle Mi 10 Pro, il embarque justement un module similaire à ce dernier, c’est-à-dire un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle 20 Mpx, un téléobjectif court de 12 Mpx et un téléobjectif long de 8 Mpx, 1/4,4 pouce avec objectif f/2 équivalent 94 mm et stabilisation optique.

La puce Snapdragon 865 est actuellement la meilleure du marché et beaucoup de concurrents de Xiaomi dévoilent encore des smartphones qui n’embarquent pas le dernier processeur de Qualcomm. La puissance de ce dernier devrait logiquement séduire les fans de jeux vidéo et de films tout en leur permettant de suivre la consommation de leur batterie.

Justement, venons-en à un autre point important du Xiaomi Mi 10 : l’autonomie. Sur le dernier fleuron de la marque, la batterie est de 4 780 mAh et le téléphone se dote du chargement sans fil ainsi que de la charge rapide 30 W. En somme, il ne vous faudra que très peu de temps pour recharger votre smartphone avant de sortir faire votre journée de travail ou vous rendre à une soirée.

On notera aussi que le mode sombre est arrivé sur MIUI 10 il y a quelques mois, ce qui permet d’économiser sa batterie de façon non négligeable tout en dépassant largement une journée d’autonomie —ce qui est loin d’être le cas de tous les smartphones. Évoquons maintenant le meilleur prix du Xiaomi Mi 10 ainsi que la disponibilité et les capacités de stockage du smartphone de la marque chinoise.

Où acheter le Mi 10 Xiaomi et à quel prix ?

En France, le Xiaomi Mi 10 revient à 799 euros pour la version XX Go. En comparaison, le Mi 10 Pro revient à 999 euros pour une version de XX Go. Ces prix augmentent légèrement par rapport au Mi 9 et Mi 9 Pro dévoilés il y a quelques mois, mais la fiche technique de ce nouveau téléphone est hautement meilleure. L’augmentation des tarifs est donc justifiée par d’excellentes compétences et les prix restent en dessous de ceux de beaucoup de smartphones dont les caractéristiques sont similaires.

Voici le tableau qui affiche les meilleurs prix des Mi 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi. avec celui-ci, vous avez accès aux tarifs en temps réels afin de trouver le téléphone chez plusieurs marchands en ligne, françaises ou non. Ce tableau est mis à jour toutes les trente minutes, ce qui vous assure de trouver le prix le plus intéressant du marché au moment où vous cherchez des informations ou l’achat de ce nouveau téléphone signé Xiaomi. Compte tenu de ses capacités, il est sûr que le téléphone va attirer un large public, n’hésitez pas à être rapide pour profiter du Xiaomi Mi 10 au meilleur prix.

En comparaison, beaucoup de smartphones de Huawei et Samsung ont dépassé la barre symbolique des 1 000 euros. Xiaomi réussit son pari en proposant un téléphone haut de gamme à un prix qui reste encore largement convenable au vu de ses capacités et fonctionnalités techniques. Même Apple et ses smartphones haut de gamme doivent faire face à l’essor de ce segment dans lequel Xiaomi s’illustre régulièrement avec ses nouveaux smartphones.

Et vous, avez-vous prévu d’acheter le Xiaomi Mi 10 ?