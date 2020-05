Où acheter la Microsoft Surface Go 2 au meilleur prix ? Guide

Microsoft vient de mettre à jour sa tablette Surface Go et en dévoile ainsi une seconde génération corrigeant quelques détails sur sa fiche technique et son écran. Il s’agit d’une tablette moins chère dans la gamme de Microsoft, comparée à la Surface Pro qui est destinée à un usage exigeant des ressources plus complètes que pour de la bureautique. Au programme, la Microsoft Surface Go 2 propose un écran plus grand, un processeur plus puissant et une compatibilité WiFi 6 et 4G.

Tout juste présenté, en même temps que la Microsoft Surface Book 3, la tablette Surface Go 2 propose une offre de précommande avec un avantage jusqu’au 11 juin. Dans cet article, vous allez pouvoir découvrir nos conseils et notre guide d’achat pour savoir où acheter la Microsoft Surface Go 2 au meilleur prix en 2020. Rappel des caractéristiques et des avantages du modèle, vous saurez en temps réel où acheter la Microsoft Surface Go 2 moins chère grâce à notre comparatif des prix.

Voir l’offre Surface Go 2

Pour l’heure, l’achat d’une tablette Microsoft Surface Go 2 est plus intéressant s’il est réalisé dans la boutique officielle Microsoft. En effet, la Microsoft Surface Go 2 vient tout juste d’être présentée, mais Microsoft possède déjà un avantage face aux e-commerçants : pour ses précommandes et ses commandes jusqu’au 11 juin les clients recevront en cadeau une Surface Mobile Mouse gratuite (elle coûte normalement 35,99 €). Pour en savoir plus sur ce bon plan Microsoft Surface Go 2, nous vous invitons à visiter la page de promotion au-dessus de ce paragraphe.

Pourquoi acheter une Microsoft Surface Go 2 ?

Cette année, Microsoft met à jour la petite soeur de la Surface Pro. Ses avantages en termes de prix sont indéniables, et c’est sur ce point que la marque souhaite mettre en avant sa tablette faisant également office d’ordinateur portable grâce à son clavier détachable à connexion magnétique. Mais pour cette deuxième génération de Microsoft Surface Go 2, d’autres nouveautés sont à observer. Dès lors, pourquoi acheter une Microsoft Surface Go 2 ? Voici quelques éléments de réponse.

Une batterie de 10 heures

La Microsoft Surface Go 2 est une tablette, faisant aussi office d’ordinateur portable. Comme chez Apple, dernièrement avec le nouveau clavier de l’iPad Pro, Microsoft croit en l’avenir de la tablette tactile si cette dernière arrive à conjuguer son aspect pratique avec l’usage d’un ordinateur portable. Cette Microsoft Surface Go 2 fait le travail avec un format facilement transportable et ne pesant que 544 grammes sur la balance. En même temps, Microsoft annonce que sa tablette possédera une autonomie de 10 heures, ce qui n’est vraiment pas négligeable si vous comptez utiliser celle-ci pour votre travail. La Microsoft Surface Go 2 est agile, tout en ne faisant pas l’impasse sur l’autonomie.

Une tablette jusqu’à 64 % plus rapide

La Microsoft Surface Go 2 ne fait pas non plus l’impasse sur sa puissance. Du moins, Microsoft a intégré la nouvelle puce Intel Core M, qui en est à sa huitième génération. Sur la précédente Surface Go, le processeur n’était pas disponible. Cette fois-ci, il est intégré sur certaines versions de la gamme, et permettra d’augmenter la rapidité de la tablette jusqu’à 64 %. Cet Intel Core M3-8100Y sera complété par l’Intel Pentium Gold 4425Y pour les versions de la Microsoft Surface Go 2 pas cher. Notez que la gamme se déploie dans des configurations de 4 et 8 Go de RAM, et 64 ou 128 Go de mémoire interne en stockage SSD.

Commander la Microsoft Surface Go 2

Un écran plus grand et une meilleure résolution

En sortant sa nouvelle Surface Go 2, Microsoft a souhaité démarquer la seconde génération de sa tablette grâce à un écran plus grand. Il passe en effet d’une diagonale de 10 à 10,5 pouces, pour un meilleur confort de travail, tout en conservant un format assez compact pour pouvoir utiliser la Surface Go 2 comme une tablette à la main. Avec un écran plus grand, Microsoft a également cherché à augmenter sa résolution. Désormais, l’écran propose une densité de 222 pixels par pouce, pour un affichage en 1920 x 1280 pixels. Naturellement, il est toujours possible d’utiliser le stylet Surface Pen.

Une tablette pour la visioconférence

Forcément, Microsoft a pensé travailler sa tablette pour qu’elle puisse être adaptée à ses logiciels tels que Microsoft Teams. La visioconférence est d’ailleurs l’une des explications à l’intégration d’un second micro dans la Microsoft Surface Go 2. Pour pouvoir mieux capter la voix et éviter les bruits parasites, la tablette se dote de deux micros et d’une caméra avant de 5 MP. À l’arrière, un autre capteur est disponible. Parmi ses avantages, son logiciel permet une fonction de scanner intelligente pour faciliter la numérisation de documents.

Où acheter la Microsoft Surface Go 2, quel prix ?

Venons-en à notre guide d’achat Microsoft Surface Go 2. Vous allez pouvoir découvrir ici quel est le meilleur prix pour la Microsoft Surface Go 2 pas cher.

La Microsoft Surface Go 2 au meilleur prix

Comparé à un iPad, la Microsoft Surface Go 2 n’est pas cher. D’ailleurs, la nouvelle tablette devrait connaître rapidement des offres de promotions. Avant même sa commercialisation, et jusqu’au 11 juin prochain, Microsoft propose un bon plan Surface Go 2 : en achetant la tablette, Microsoft offre une souris Surface Mobile Mouse d’une valeur de 35,99 €. La Surface Go 2 possède un meilleur prix que la Microsoft Surface Pro, tout en proposant une dotation à la hauteur pour l’utiliser comme un outil de travail ainsi qu’un appareil de divertissement.

Meilleur prix Microsoft Surface Go 2 pas cher :

Commander la Microsoft Surface Go 2

La version WiFi dotée de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage SSD est disponible au prix de 459 euros en France. Notez qu’une version 4G LTE est également disponible, et son prix débute à 829 €. Pour pouvoir vous équiper de la version avec le processeur Intel Core M 64 % plus rapide sur la Surface Go 2 est moins cher : il faudra compter 719 euros, alors que la version est configurée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, moins cher qu’un ordinateur.

Par la suite, nous vous proposerons un tableau comparatif pour acheter la Microsoft Surface Go 2 au meilleur prix. Comme d’habitude, les prix seront actualités en temps réel pour acheter la Microsoft Surface Go 2 pas cher. Rapidement, des offres promotionnelles seront disponibles chez les principales enseignes de commerce en ligne en France. Mais pour l’heure, c’est Microsoft qui possède l’attractivité avec son bon plan disponible jusqu’au 11 juin prochain.