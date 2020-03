Où acheter le Surface Laptop 3 au meilleur prix en 2020 ?

Microsoft a exploité un créneau du marché qui reste encore assez peu exploité par ses concurrents. Avec le Surface Laptop 3, il dévoile un ordinateur compact ultra-portable qui se dote de quelques fonctionnalités habituellement propres aux tablettes. Depuis sa sortie, l’appareil remporte un franc succès auprès des étudiants et des professionnels, tout en attirant un public séduit par un ordinateur fin et léger. Mais alors, où acheter le Microsoft Surface Laptop 3 au meilleur prix et pas cher en 2020 ?

Comme vous pouvez le voir sur cette page dédiée au meilleur prix, le Microsoft Surface Laptop 3 se positionne comme un concurrent direct du MacBook Air d’Apple. Pour sa part, il se dote du nouveau processeur AMD Ryzen 7, de 8 à 16 Go de RAM pour 128 à 512 Go de stockage. L’ordinateur est disponible en 13,5 pouces et en 15 pouces pour ceux qui préfèrent les grands formats. L’objectif de Microsoft est indéniablement de proposer un ordinateur puissant mais léger pour être transporté et utilisé partout. Son poids et sa taille, au-delà de ses caractéristiques techniques, justifient largement une utilisation professionnelle.

Les avantages d’un portable… et d’une tablette

Le Microsoft Surface Laptop 3 se vante largement de son poids, car le modèle 13,5 pouces ne pèse que 1 288 grammes contre seulement 1 542 grammes pour le modèle 15 pouces. Que ce soit le petit ou le grand modèle, les deux ordinateurs revendiquent jusqu’à 11,5 heures d’autonomie en utilisation normale. Cela veut dire que vous n’aurez normalement pas à recharger l’appareil au cours d’une journée de travail traditionnelle.

Outre ces caractéristiques propres au Microsoft Surface Laptop 3, il est aussi important d’évoquer le fait que l’ordinateur a la capacité de se doter d’une carte mémoire dans le cas où vous avez rempli la totalité de l’espace de stockage. Dans le cadre d’appels professionnels —ou non, vous pourrez logiquement utilisé la webcam placé sur l’avant de l’ordinateur. En somme, ces arguments devraient vous aider à choisir le Surface Laptop 3 au meilleur prix durant l’année.

Comme vous pouvez le constater en un coup d’œil en parcourant notre guide du meilleur prix pour acheter le Surface Laptop 3 pas cher, il existe plusieurs modèles. D’une part, il existe deux tailles d’ordinateurs, mais ce n’est pas tout. Vous pouvez également choisir le nombre de Go de RAM et de stockage en fonctions de vos besoins. Que ce soit pour le Surface Laptop 3 de 13,5 pouces ou de 15 pouces, vous pouvez choisir entre 8 et 16 Go de RAM. Côté stockage, vous pouvez vous tourner vers 128, 256 ou 512 Go. Pour le processeur, vous avez le choix entre le Core i5 ou le Core i7, sachant que votre choix se fera en fonction de la puissance dont vous souhaitez disposer.

Peu importe le modèle de Surface Laptop 3 que vous trouverez au meilleur prix, vous disposerez toujours du même système d’exploitation. L’appareil tourne effectivement sous Windows 10 et se dote de tous les outils et de l’interface que vous pouvez trouver sur un ordinateur traditionnel. Si vous souhaitez vous éloigner d’un appareil de ce type tout en profitant aisément d’un dispositif plus léger tout aussi professionnel, vous trouverez votre bonheur avec le Surface Laptop 3.

Où acheter le Surface Laptop 3 et quel est son prix ?

Si vous choisissez le modèle par défaut au meilleur prix, votre Surface Laptop 3 de 13,5 pouces embarquera un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Plusieurs couleurs sont actuellement disponibles dont sable, noir, bleu cobalt et platine. Le choix du coloris n’impacte pas le prix final de l’ordinateur portable. Actuellement, il s’agit du meilleur rapport qualité-prix du marché.

Les tarifs sont inférieurs à ceux pratiqués par Apple sur son MacBook Air, concurrent direct du Microsoft Surface Laptop 3. Pour le Microsoft Surface Laptop 3, le prix démarre à 1 149 euros pour la version 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Bien souvent, les réductions font passer le tarif de l’appareil sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Ci-dessous, vous pourrez voir le meilleur prix du Microsoft Surface Laptop 3 selon les caractéristiques techniques qui vous intéressent. Si vous souhaitez utiliser l’appareil pour des travaux comme du montage de vidéos ou de la retouche photo, n’hésitez pas à vous tourner plutôt vers le processeur i7 et la mémoire vive de 16 Go. Vous pourrez également choisir un appareil disposant d’un large espace de stockage en cas de fichiers en quantité. Si votre utilisation de l’appareil est moindre, la configuration de base devrait vous satisfaire.

Comme vous pouvez le voir en un coup d’œil, les réductions de prix du Surface Laptop 3 de Microsoft sont assez conséquentes. Il y a de fortes chances qu’il soit en promotion chez des marchands comme Amazon, Fnac et autres. Toutefois, les promotions restent assez rares quand elles sont d’actualité, il ne faut donc pas hésiter à en profiter rapidement pour éviter de faire face aux ruptures de stock.

Meilleur prix Surface Laptop 3, 128 Go + 8 Go RAM :

Meilleur prix Surface Laptop 3, 256 Go + 8 Go RAM :

Meilleur prix Surface Laptop 3, 256 Go + 16 Go RAM :

Microsoft Surface Laptop 3 (RAM 16 Go, SSD 256 Go) au meilleur prix Prix de base : 1 937 € Cdiscount -21% 1 531 € Consultez l'offre

Le meilleur prix du Microsoft Surface Laptop 3 affiché dans les tableaux est mis à jour toutes les 30 minutes, ce qui veut dire que vous êtes certain de retrouvez les plus belles promotions, s’il y en a, chez des marchands comme Amazon, Cdiscount et autres. À l’occasion des événements spéciaux comme le Black Friday ou les soldes, ce type de produit peut bénéficier d’excellentes réductions, mais encore une fois, ces offres flash demandent d’être rapides, faute de quoi le Surface Laptop 3 pourrait vous passez sous le nez.