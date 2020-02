Où acheter la Microsoft Surface Pro X au meilleur prix ? Guide

Depuis des années, Microsoft a su se faire une place de choix sur le marché des tablettes hybrides. En 2019, il s’illustre de nouveaux dans cette gamme avec la Microsoft Surface Pro X, un appareil qui mêle la puissance d’un ordinateur à la flexibilité d’une tablette. Comment trouver la dernière Surface Pro au meilleur prix ?

Ci-dessus, notre tableau comparatif vous permet de trouver aisément le meilleur prix de la Microsoft Surface Pro X. Côté technique, elle se dote du processeur SQ1, de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage. La tablette de la marque américaine présente les mêmes capacités que certains ordinateurs, tout en faisant concurrence à Apple et ses iPad Pro. Avec un tel appareil, Microsoft destine son produit à tous ceux qui veulent trouver un bon compromis entre la tablette et l’ordinateur, sachant que beaucoup d’utilisateurs utilisent les Surface Pro à des fins professionnelles.

La Surface Pro X, les qualités d’un ordinateur et la légèreté d’une tablette

Si vous achetez la Surface Pro X au meilleur prix ou pas cher, sachez que la commande n’inclut que l’appareil en lui-même. Vous avez la possibilité de compléter cette offre de base avec plusieurs accessoires comme un stylet, un clavier encore une souris pour pouvoir travailler au mieux sur votre nouvel appareil —que vous transformez alors en un véritable ordinateur portable. Amazon et Microsoft disposent d’une collaboration exclusive qui concerne, entre autres, les Surface Pro, si bien que vous avez la possibilité de trouver certains packs à un tarif avantageux. Cela peut évidemment être très utile en fonction de vos besoins quotidiens et professionnels.

La Surface Pro X ne pèse que 774 grammes, soit environ le même poids que la Surface Pro 7 dévoilée à l’automne 2019. Elle se dote d’un bel écran de 13 pouces pour une épaisseur totale de 7,3 mm, ce qui la rend très facile à transporter lors de déplacements. Sa batterie est également un point fort, car la Surface Pro X revendique 13 heures d’autonomie contre 10,5 heures pour la Surface Pro 7. S’il existe un stylet, c’est évidemment parce que l’écran de la tablette est tactile. Les adeptes des appels professionnels ou de photo profiteront des webcams positionnées à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Sachez que vous avez aussi la possibilité d’ajouter une carte mémoire dans le cas où l’espace de stockage initial n’est pas suffisant. Ces avantages devraient vous aider à faire votre choix et tenter de dégoter la Surface Pro X au meilleur prix.

Comme évoqué dans notre guide des meilleurs prix destinés à trouver les Microsoft Surface Pro pas cher, il existe différents formats de la tablette hybride. Cette caractéristique est à prendre en compte, car la taille fait logiquement évoluer le prix de l’appareil. Dans tous les cas, le processeur, le stockage ainsi que la RAM sont des éléments techniques que vous devrez prendre en compte pour trouver la Surface Pro X au meilleur prix. Chacun de ces paramètres relève aussi de vos propres besoins.

Peu importe le modèle de la Surface Pro X que vous trouverez au meilleur prix, tous embarquent le système d’exploitation Windows 10, conçu par Microsoft également. Avec ce dernier, vous disposerez de tous les outils adaptés à un usage personnel aussi bien que professionnel. L’interface est assez similaire à celle que vous retrouvez sur un ordinateur disposant du même OS. Ceux qui font le choix de quitter le desktop pour une tablette n’auront donc pas à s’adapter à un quelconque changement d’environnement en passant à la Microsoft Surface Pro X.

Où acheter la Surface Pro X et quel est son prix ?

De base, la Surface Pro X se dote d’un processeur SQ1, de 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage en SSD. Tous ceux qui cherchent un appareil adapté à leur mode de vie professionnelle —nomade ou non, trouveront leur bonheur avec cette tablette de dernière génération signée Microsoft. Ils trouveront également tous les outils propres à un ordinateur, à l’exemple de la suite Office qui comprend Word, Excel, PowerPoint et autres. En configuration initiale, la tablette est commercialisée au tarif de 1 159 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans nos tableaux comparatifs, vous trouverez les meilleurs prix pour une Microsoft Surface Pro X selon les différentes caractéristiques techniques que vous choisissez. Si vous avez besoin d’une large capacité et d’une bonne puissance requise par certains logiciels de vidéo par exemple, vous pouvez opter pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage afin de ne pas risquer de manquer de place. Vous avez également l’option maximale à 512 Go de stockage.

Meilleur prix Microsoft Surface Pro X (SQ1, RAM 8 Go, 128 Go)

Meilleur prix Microsoft Surface Pro X (SQ1, RAM 8 Go, 256 Go)

Meilleur prix Microsoft Surface Pro X (SQ1, RAM 16 Go, 256 Go)

Comme vous pouvez le constater, la Surface Pro X de Microsoft est parfois l’objet de promotions chez les différents marchands en ligne. Si c’est le cas, il y a des chances pour que vous trouviez la tablette à prix réduit. Les économies réalisées ne seront pas (encore) de centaines d’euros, car l’appareil est assez récent, mais vous pourrez tout de même vous faire plaisir en réduisant vos frais. Attention toutefois à ne pas rater les remises, puisque celles-ci restent encore assez peu récurrentes et les stocks sont rapidement écoulés.

Les meilleurs prix de la Microsoft Surface Pro X sont mis à jour automatiquement toutes les 30 minutes, ce qui veut dire que vous êtes certain de trouver le tarif le plus bas et de ne pas être déçu par les potentielles ruptures de stock. Durant les soldes, il y a des chances pour que vous trouviez ce modèle en réduction, mais il faudra être encore plus rapide qu’en temps normal, car vous ne serez pas le seul à rechercher la Surface Pro X de Microsoft.