Redmi Note 7 pas cher : où l’acheter au meilleur prix en 2019 ?

Alors que les géants de l’électronique comme Samsung, Huawei ou Apple se battent à qui aura le smartphone le plus puissant de tous, Xiaomi travaillé sur le Redmi Note 7 pour offrir un smartphone avec le meilleur rapport qualité prix du marché. Disponible en France depuis le 12 mars 2019, il faut reconnaître que le pari du fabricant est réussi. Voici nos conseils pour savoir où acheter un Redmi Note 7 pas cher et au meilleur prix en 2019.

> Voir le meilleur prix pour le Redmi Note 7 ici !

Redmi Note 7, le meilleur rapport qualité prix

Entre ses gammes différentes Redmi, Mi, et Mi Mix, Xiaomi a mis au point une offre très large pour permettre à quiconque de trouver le smartphone dont il a besoin. Si la gamme de téléphones Mi se concentre sur la puissance, la Mi Mix met l’accent sur le design tandis que la gamme Redmi privilégie le rapport qualité / prix – au milieu de gamme. Encore une fois, avec le nouveau Redmi Note 7, le constat est vérifié.

Quand on se décide à acheter un Redmi Note 7, on n’aura certes pas le smartphone le plus puissant du marché, mais on est sûr d’avoir probablement celui qui a le meilleur rapport qualité prix. A moins de 200€ pour le premier modèle de la gamme grâce aux différentes réductions disponibles, c’est clairement la meilleure offre du marché. Même le Redmi Note 7 pas cher qui est vendu au prix initial de 229€ avec 64 Go de stockage est un excellent choix.

Par ailleurs, il est intéressant de voir que le Redmi Note 7 s’inscrit dans une gamme de prix proche de celle de son prédécesseur, le Note 6 Pro, qui était même dans certaines versions plus cher que le nouveau. Au niveau des améliorations importantes, on relève la qualité des capteurs photos, un écran sans bordure ainsi qu’une puce plus puissante. Très clairement, mieux vaut acheter le Redmi Note 7 que le précédent modèle.

Au niveau du design, le nouveau Redmi Note 7 disponible à l’achat au meilleur prix n’est certes pas au niveau d’un iPhone XS ou d’un Galaxy S10, mais il a fait des progrès. L’écran est une dalle LCD de 6,3 pouces avec une petite encoche au milieu pour intégrer le capteur photo de 13 Mpx qui intègre aussi un module de reconnaissance faciale assez utile.

Cette encoche vient remplacer un espace non utilisé plus important sur l’ancien Redmi Note 6 Pro qui pénalisait le ratio screen-to-body (taille de l’écran par rapport au boitier). A l’arrière de ce Redmi Note 7 pas cher, un double capteur photo de 48 Mpx et de 5 Mpx, soit une évolution assez sensible par rapport au précédent modèle du fabricant. Sur l’arrière, le lecteur d’empreinte digitale est toujours disponible.

Pour ce qui concerne les performances, la puce Qualcomm intégrée dans le Redmi Note 7 est une Snapdragon 660 – contre une Snapdragon 636 pour le modèle précédent. Certes, on n’est pas au niveau des dernières Snapdragon 855, mais cela reste une SoC qui permet de faire tourner le téléphone sans aucune latence.

On appréciera aussi l’autonomie de la batterie (4 000 mAh) qui est reconnue comme vraiment exceptionnelle, et qui peut durer jusqu’à plusieurs jours en cas d’utilisation limitée du smartphone (251 heures en mode stand-by, et 13 heures en vidéo intensive). Un module de charge rapide Quick Charge 4.0 permet de récupérer environ une journée d’autonomie en seulement 30 minutes pour le Redmi Note 7.

Enfin, dans le nouveau Redmi Note 7 que vous pouvez le pré-commander et acheter dès maintenant chez plusieurs marchands français, le système d’exploitation n’est autre que le dernier MIUI 10 qui s’appuie sur le dernier OS Android 9.0 Pie. Enfin, pour savoir où acheter le Redmi Note 7, il vous faut connaître les différents types de modèles disponibles et les différents marchands qui commercialisent ce produit. Passons désormais au meilleur prix du Redmi Note 7 selon les marchands actifs en France.

Où acheter un Redmi Note 7 pas cher, à quel prix ?

Entre le moment où il a été dévoilé et mis en vente publiquement en Chine et le moment où il a été annoncé en France, il aura fallu attendre pas moins de 2 mois. Alors que son prédécesseur, le Redmi Note 6 Pro a été officialisé en septembre, le nouveau Redmi Note 7 vise à rajouter quelques petits correctifs à un téléphone qui est déjà un très bon compromis sur un marché très compétitif.

Avant de se poser la question d’où acheter le Redmi Note 7 au meilleur prix, il faut savoir qu’il existe plusieurs modèles disponibles sur le marché français. La version la plus entrée de gamme du Redmi Note 7 s’accompagne de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage pour un prix officiel de 199€. Le second modèle du Redmi Note 7 a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour un prix de 229€. Dans tous les cas, il est possible de rajouter jusqu’à 256 Go de stockage supplémentaire sur le téléphone via une carte microSD à insérer sur le côté de l’appareil. Malgré son prix faible, le smartphone va rapidement baisser de quelques dizaines d’euros sur des opérations ponctuelles.

Meilleur prix pour le Redmi Note 7 64 Go :

Pour vous faciliter la tâche et savoir où acheter le Redmi Note 7 au meilleur prix, vous trouverez ci-dessus un tableau qui affiche en temps réel les tarifs disponibles chez les plus grands marchands français. Avec un prix aussi faible, le Redmi Note 7 est pas cher et beaucoup moins soumis à des remises que les autres smartphones dernier cri sous Android qui se livrent une bataille sans précédent sur les tarifs. On peut toutefois en trouver quelques unes, qui permettent d’économiser encore plus sur ce dernier téléphone de la gamme.

Et vous, avez-vous prévu d’acheter le Redmi Note 7 au meilleur prix ?