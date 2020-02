Où acheter un iPad Air 3 au meilleur prix en 2020 ?

Apple a présenté son iPad Air 3 en 2019, aujourd’hui il reste encore parmi les meilleurs modèles de la firme de Cupertino. Ce modèle est particulièrement performant, puisque l’iPad Air 2019, avec un écran de 10,5 pouces, embarque la puce A12 Bionic. Contrairement à son grand frère qu’est l’iPad Pro, l’iPad Air 3 conserve le bouton home situé en bas de l’écran. Il reste également sur la même lignée des iPad classiques, arborant un design très minimaliste et fin. Il faut reconnaitre que les tablettes fabriquées par Apple font parties sans aucun doute des meilleures au monde, surtout que l’iPad Air arbore un rapport qualité / prix d’autant plus intéressant. Où acheter cet iPad Air 3 en 2020 au meilleur prix ?

Le tableau ci-dessus recense automatiquement l’ensemble des meilleurs prix chez plusieurs marchands pour l’iPad Air 3. Il est important de savoir qu’il y a très peu d’offre pendant l’année sur ce type de produits. Dès lors que vous voyez même 10% de remise, il faut sauter sur l’occasion. Les iPad restent des tablettes très haut de gamme, elles sont de véritables outils de travail en plus de pouvoir servir pour du loisir.

iPad Air 3, le meilleur rapport qualité / prix ?

Apple maintient sa réputation basée sur la conception de produits ultra aboutis, notamment avec son système d’exploitation très intuitif qui a su séduire le grand public. Comme pour l’ensemble de ses gammes de produits, l’iPad Air n’échappe pas à ces deux facteurs qui ont bâti la réputation de la firme de Cupertino.

Si vous avez décidé d’opter pour cet iPad Air dites vous que vous profiterez de toute l’expertise Apple avec une interface agréable, ainsi qu’un appareil aux finitions travaillées. En façade, on a l’écran de 10 pouces, un objectif en haut, et le bouton d’accueil qui intègre le scanner d’empreintes digitales en bas. L’appareil fait 6,1 mm d’épaisseur.

Pour obtenir l’iPad Air 3 au meilleur prix il faudra choisir 64 Go de stockage, ainsi que la version WiFi sans cellulaire.

Avant que vous découvriez le meilleur prix pour cet iPad Air 3, il est nécessaire que vous connaissiez les caractéristiques techniques proposées par cet appareil. Comme nous vous l’avons expliqué, cette tablette est disponible en 64 Go de stockage, ou en 256 Go. Ensuite, vous pouvez choisir la connectivité WiFi ou WiFi + cellulaire. Sachant que plusieurs centaines d’euros s’ajoutent en fonction des options que vous choisissez.

L’iPad Air 3 propose des qualités haut de gamme que ce soit au niveau de l’appareil photo ou de la performance globale. De ce fait, cette tablette atteint un niveau difficilement atteignable pour les concurrents. Ces caractéristiques, l’iPad Air 3 les dois notamment à sa puce A12 Bionic. En ce qui concerne l’appareil photo, le capteur arrière affiche 8 MPx, tandis que la caméra avant en compte 7. C’est tout simplement excellent pour une tablette à ce prix.

Un autre point non négligeable : l’autonomie. Cet iPad Air permettrait une utilisation de 10h selon Apple, avec le WiFi activé. Cela permet donc de réaliser plusieurs tâches quand vous êtes par exemple en voyage, ou loin d’une prise secteur. A noter que le tout se recharger via un câble USB-C.

Voyons désormais comment obtenir le meilleur prix pour cet iPad Air 3 en 2020.

Où trouver un iPad Air 3 au meilleur prix ?

Selon le modèle d’iPad Air 3 que vous allez acheter, les tarifs vont forcément varier. Alors que le moins cher commence officiellement à 569€, tandis que la version la plus onéreuse s’élève à 879€. Il y a donc presque 300€ d’écart entre les deux tablettes, le prix augmente en fonction de vos besoins et de ce que vous attendez de cette tablette. Ensuite, il vous faudra regarder celle qui propose le meilleur prix en temps réel, et le marchand.

Ci-dessous, nous vous proposons un tableau comparatif avec le meilleur prix pour le modèle Wi-Fi et en version 64 Go de stockage. C’est le modèle le plus accessible. En rajoutant l’option qui permet d’inclure une carte SIM avec la 4G, il faut compter environ 200€ de plus. En rajoutant plus d’espace de stockage, cela influence aussi le prix à la hausse.

Comme vous pouvez le remarquer par vous-mêmes sur le tableau des meilleurs prix ci-dessus, acheter un iPad Air 3 est possible chez la plupart des grands marchands actifs en France. Il faut toutefois trouver le meilleur prix, ce qui peut varier d’un modèle à un autre. Encore une fois, si vous arrivez à tomber au moment où il y a une réduction supérieure à 10%, dépêchez-vous de profiter de cette offre spéciale au meilleur prix du moment.

L’iPad Pro est un produit de dernière génération, Apple n’aime pas faire de réduction donc c’est une très bonne opportunité si vous trouvez un rabais. Pour rappel, les tarifs affichés ci-dessus dans le tableau comparateur sont comparés au prix officiel disponible sur le site Apple ou dans les boutiques physiques de la marque. Ces derniers ne font jamais de remise. Pour autant, tous les marchands à l’instar des Amazon, Fnac, Darty, Boulanger ou Cdiscount offrent les mêmes garanties que si vous achetiez en direct chez Apple.