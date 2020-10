Où acheter le Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro au meilleur prix ? Notre guide

Après le fort succès du Mi 9T en 2019, Xiaomi dégaine le Mi 10T et le Mi 10T Pro en 2020. Il s’agit de modèles haut de gamme, mais dont les prix sont plus abordables que ceux des modèles concurrents. Comme d’habitude, Xiaomi table sur l’élément rapport qualité-prix pour séduire ses clients.

Ces appareils utilisent un processeur ultra-performant et sont dotés d’écrans très fluides. La photo n’a pas, non plus, été négligée. Si vous voulez acheter le Mi 10T ou le Mi 10T Pro au meilleur prix en 2020, le tableau ci-dessous vous permettra de trouver les meilleures offres.

Nous avons créé le guide comparatif du meilleur prix du Mi 10T et du Mi 10T Pro ci-dessous afin de vous permettre de trouver les offres les plus intéressantes pour acheter le Xiaomi Mi 10T et le Mi 10T Pro pas cher.

Et si vous voulez en savoir plus sur les points forts du Mi 10T et du Mi 10T Pro, nous vous résumons ceux-ci. Étant donné le succès de la série Mi 9T en 2019, ainsi que du rapport qualité-prix de ces nouveaux modèles, nous nous attendons à ce que ceux-ci fassent un carton en France.



Pourquoi acheter le Mi 10T ou le Mi 10T Pro de Xiaomi ?

Comme nous l’évoquions plus haut dans ce guide pour acheter le Mi 10T et le Mi 10T Pro au meilleur prix, ces deux appareils sont des smartphones premium, ultra performants, mais dont les prix sont raisonnables. Ainsi, si vous recherchez un modèle premium, mais dont le prix ne dépasse pas les 600 euros, le Mi 10T et le Mi 10T Pro sont faits pour vous.

Un écran très fluide

L’écran est l’une des particularités du Mi 10T et du Mi 10T Pro, grâce à un taux de rafraîchissement très élevé. Plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides, ce qui convient bien aux gamers. Actuellement, le taux de rafraîchissement standard est de 60 Hz. Et certains smartphones haut de gamme on des taux de 90 Hz ou de 120 Hz. Le Mi 10T et le Mi 10T Pro, de leur côté, profitent d’un taux de 144 Hz.

Les deux smartphones de Xiaomi utilisent un écran de type LCD DotDisplay d’une diagonale de 6,67 pouces et affichant une résolution Full HD+. De plus, cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5, ce qui garantit une bonne résistance aux chocs et aux rayures.

Autre avantage : le Mi 10T et le Mi 10T Pro utilisent une fonctionnalité appelée AdaptiveSync qui ajoute le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché. Ainsi, ces appareils sont en mesure d’afficher des animations fluides, tout en ménageant la batterie.

Le Snapdragon 865, un gage de puissance

Niveau performances, le Mi 10T et le Mi 10T Pro ne devrait pas avoir grand-chose à envier aux autres modèles haut de gamme dont les prix sont parfois deux fois plus élevés. En effet, ces smartphones utilisent le processeur Snadragon 865 de Qualcomm qui est utilisé par des modèles comme le Galaxy S20 ou le OnePlus 8 Pro. Sa puissance a été confirmée lors de notre test du Xiaomi Mi 10T Pro.

Sur le Mi 10T, ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go, tandis que le Mi 10T Pro a une mémoire RAM de 8 Go. Ces deux appareils utilisent une batterie de 5 000 mAh, qui se charge à 33W. Et en matière de connectivité, le Mi 10T et le Mi 10T Pro utilisent les technologies les plus récentes : 5G, Wifi 6 et Bluetooth 5.0.

Des combinaisons de caméras intéressantes

Si le Mi 10T et le Mi 10T Pro de Xiaomi ont des combinaisons de caméras excellentes, du moins sur le papier, le modèle Pro a un petit avantage. Sa caméra principale est un grand-angle de 108 mégapixels tandis que le Mi 10T a une caméra principale de 64 mégapixels.

Ces caméras principales sont accompagnées d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’une caméra macro de 5 mégapixels. En façade, on a un capteur de 20 MP avec une ouverture de l’objectif à f/2,2. Sinon, le Mi 10T et le Mi 10T Pro sont capables de filmer des vidéos en 8K à 30 images par seconde.

