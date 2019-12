Où précommander Resident Evil 3 Remake sur PS4 et Xbox One ?

Un an après l’énorme succès de Resident Evil 2 Remake, Capcom rajoute une couche pour les fans du jeu de survival-horror avec l’annonce de Resident Evil 3 Remake qui arrivera le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC. D’ici quelques mois, il sera possible de repartir à Raccoon City pour le plaisir malsain de vous faire poursuivre par le Nemesis. Comme Resident Evil 2 Remake, ce nouvel opus proposera des nouveautés de gameplay, des nouveautés dans son scénario et plusieurs éditions. Afin de ne pas vous perdre, voici un petit guide de précommande pour Resident Evil 3 Remake.

Précommander Resident Evil 3 Remake – Standard La première édition de Resident Evil 3 Remake est donc l’édition simple qui inclut uniquement le jeu. Elle est disponible en précommande à la Fnac pour le moment au prix de 69,99€. Pour ceux qui ont un compte adhérent à la Fnac, une remise de 15€ leur sera versé sur leur compte de fidélité. Autrement dit, le jeu Resident Evil 3 leur revient à 54€ au moment de la précommande. Voici les liens selon la console que vous possédez : Précommander Resident Evil 3 Remake sur PS4 à 69,99€

Précommander Resident Evil 3 Remake sur Xbox One à 69,99€ Précommander Resident Evil 3

Précommander Resident Evil 3 Remake – Collector La seconde édition de Resident Evil 3 Remake est donc l’édition collector. Cette dernière sera donc proposée au prix 179,99€. Pour le moment, elle n’est pas encore disponible à l’achat chez les grands marchands en ligne français. Nous rajouterons les liens dès lors qu’elle sera affichée en précommande. Contenu de l’offre Resident Evil 3 Remake Collector : L’exemplaire du jeu

Une carte collector recto et verso des plans de Raccoon City

La soundtrack digital de Resident Evil 3

Un artbook collector

Une statue de Jill Valentine

Un boîte collector des S.T.A.R.S pour ranger vos items

Tenue alternative pour les personnages inspiré du jeu d’origine en 1999

Resident Evil 3 : Retour à Raccoon City avec le Nemesis

Sorti le 22 septembre 1999 au Japon (12 novembre aux États-Unis, et le 18 février 2000 chez nous), Resident Evil 3 est le troisième opus de la saga Resident Evil. Ce dernier se déroule au même moment que les événements de Resident Evil 2 (et donc de Resident Evil 2 Remake). On y retrouve certains lieux de Raccoon City comme le fameux commissariat.

Resident Evil 3 Remake arrivera donc le 3 avril 2020 – et il est déjà en précommande sur PS4 et Xbox One. Le jeu arrive très vite après la sortie de Resident Evil 2 Remake (seulement un an et demi après). À la base d’ailleurs, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake devaient sortir ensemble dans un bundle, comme l’indiquait Imran Khan, ex-Game Informer :

De ce que j’ai compris, Resident Evil 3 et Resident Evil 2 faisaient partie d’un seul pack à l’origine, mais cela représentait trop de travail. Les jeux ont été retardés et Resident Evil 2 devait sortir un an plus tôt. Ils les ont donc séparés. C’est pour cette raison que le remake de RE3 arrive si vite… Je pense qu’ils travaillent dessus depuis 3 ans.