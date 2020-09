Où précommander votre Game & Watch Super Mario 35th Anniversary ?

Vous êtes de grands nostalgiques ? Vous avez eu la chance de vivre le lancement des consoles portables de Nintendo avec la fameuse « Game & Watch » ? Bonne nouvelle ! Pour célébrer les 35 ans de la licence Super Mario, Nintendo va rééditer une version « 2020 » de la mythique Game & Watch afin de replonger dans vos souvenirs… Ou pour faire découvrir cette nostalgie à vos proches !

Nintendo annonce par la même occasion que c’est une édition limitée de la Game & Watch Super Mario qui sera disponible à partir du 13 novembre 2020 et proposera aux joueurs de découvrir le tout premier opus du jeu, mais également Super Mario Bros. : The Lost Levels (appelé Super Mario 2 au Japon), ainsi qu’à un remake de Ball (qui était également un jeu proposé sur Game & Watch en 1980).

Précommander La Game & Watch Super Mario 2020 La première (et unique) édition de la Super Mario 35th Anniversary est donc l’édition standard dorée. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 44,99€ et 59,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une Game & Watch Super Mario Bros. dorée

L’application pré-installée Super Mario Bros.

L’application pré-installée Super Mario Bros. : The Lost Levels (Super Mario Bros. 2)

La console sera disponible à partir du 13 novembre 2020 et sera disponible en quantité limitée. Il sera beaucoup plus compliqué de craquer sur cette dernière à partir de mars 2021. Découvrez dès maintenant un trailer de présentation en attendant de découvrir ou redécouvrir la console de vous-même et replonger dans vos souvenirs !