Voici les jeux les plus vendus sur les consoles Nintendo

Nintendo accumule les succès ces derniers trimestres, plus rien ne semble l’arrêter et il est vrai que le groupe nippon est nettement plus bavard que durant les dernières années. Le succès semble avoir donné des ailes au service marketing de l’entreprise, pour notre plus grand plaisir puisque nous pouvons désormais fournir des chiffres régulièrement et dresser des classements des meilleurs jeux ou de la croissance des différentes consoles.

La console que nous aborderons en premier, car son triomphe a amené le groupe Nippon sur une nouvelle courbe ascendante, c’est évidemment la Switch, la console hybride, qui permet de commencer une partie dans les transports en commun et de la terminer dans son canapé sur sa télévision. Toutefois, nous n’oublions pas la Wii U et la 3DS…

Top 5 des jeux les mieux vendus sur la Switch

Le succès est quantifiable puisque depuis sa sortie au mois de mars, la Switch s’est écoulée à 7,63 millions de consoles et que pas moins de 27,48 millions de jeux ont trouvé preneurs ! Des chiffres spectaculaires pour un lancement inédit, en dehors des périodes de noël. En moyenne chaque joueur dispose de 3,5 jeux, dont les désormais très célèbre : The Legend of Zelda: Breath of the Wild (4,7 millions), le jeu Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (4,7 millions)

2. Mario Kart 8 Deluxe (4,4 millions)

3. Splatoon 2 (3,6 millions)

4. 1-2-Switch (1,4 million)

5. Arms (1,3 million)

Top 5 des jeux les mieux vendus sur la Wii U

La Wii U aussi a connu un énorme succès depuis son lancement. Ce sont en effet plus de 100,85 millions de jeux que le groupe Nippon a commercialisé depuis sa mise sur le marché. Voici le Top 5 des jeux sur la Wii U avec un trio de notre plombier préféré en tête !

1. Mario Kart 8 (8,3 millions)

2. New Super Mario Bros. U (5,7 millions)

3. Super Mario 3D World (5,7 millions)

4. Super Smash Bros. for Wii U (5,2 millions)

5. Nintendo Land (5,2 millions)

Top 5 des jeux les mieux vendus sur la 3DS

Nintendo a connu un véritable succès avec sa console portable 3DS, et les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque le total des ventes de jeux commercialisés depuis la naissance de la 3DS est de 343,07 millions ! Rien que sur les trois derniers mois, Nintendo a vendu 7,97 millions de jeux.Parmi les 5 jeux les plus vendus sur la Nintendo 3DS, on retrouve un doublet de Pokémon et l’inclassable Mario Kart 7.

1. Pokemon X / Pokemon Y (16,2 millions)

2. Mario Kart 7 (15,9 millions)

3. Pokemon Sun / Pokemon Moon (15,9 millions)

4. Pokemon Omega Ruby / Pokemon Alpha Saphire (13,8 millions)

5. New Super Mario Bros. 2 (11,7 millions)