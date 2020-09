Pas de démo pour FIFA 21 en 2020, une première depuis de nombreuses années

Tous les ans, la rentrée est un moment très attendu par les passionnés de football. En plus de la reprise de tous les principaux championnats, du retour de la fameuse Ligue des Champions, c’est également la sortie des deux jeux de foot annuels : FIFA et PES.

Si pour la première fois depuis de nombreuses années (voir pour la première fois tout court) Konami a décidé de ne pas sortir de nouvelles version de son jeu de foot Pro Evolution Soccer (PES) mais de proposer seulement une mise à jour à 30€. De son côté, EA Sports va également bouleverser nos habitudes. Car oui, cette année, il n’y aura pas de démo de FIFA 21.

Habituellement, tous les ans à la rentrée c’est le moment ou nous commençons à prendre la température du terrain. Nous testons le nouveau FIFA pour découvrir les nouveautés de gameplay, les nouveaux dribbles, que nous découvrons les nouveaux effectifs et maillots de quelques équipes. Mais cette fois, pour la première fois depuis de très nombreuses années (pour la première fois de cette génération PS4/One en tout cas), il n’y aura pas de démo de FIFA 21. C’est le compte officiel d’EA Sports qui l’annonce sur ses réseaux sociaux.

We aren’t releasing a demo for FIFA 21.

Instead we’ve made the decision to focus our development team’s time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020