Changer le showrunner ? Selon plus de 50.000 internautes là est la solution pour sauver la suite de la série The Walking Dead alors que la saison 8 n’est pas vraiment convaincante. Qu’en pensez-vous ?

53.549. C’est le nombre d’internautes ayant déjà signé une pétition sur Change.org demandant le remplacement de Scott Gimple, le showrunner de The Walking Dead.

Attention, cet article contient des spoilers sur la fin de la première partie de la saison 8.

Une saison 8 de The Walking Dead déjà controversée

Si vous êtes un fan de The Walking Dead, vous faites sans doute partie des déçus . De l’avis de beaucoup de spectateurs, elle est tout simplement ratée. Les audiences sont donc en baisse et les critiques se multiplient. Dernière étape, le lancement d’une pétition sur le site Change.org demandant le renvoi du showrunner, Scott Gimple, considéré comme le responsable des errements de la série.

L’une des raisons du mécontentement est spécifiquement liée à la disparition programmée d’un personnage. En effet, dans le dernier épisode de la première partie de la saison 8, Carl révèle qu’il a été mordu par un zombie et semble donc condamné. Cela énerve beaucoup de fans qui se sont attachés à l’acteur Chandler Riggs. Le fait que celui-ci l’ait appris deux semaines avant son 18e anniversaire n’a rien arrangé.

Une promesse non tenue à l’acteur

Il s’agirait par ailleurs d’une histoire de promesse non tenue. « L’acteur Chandler Riggs a même envisagé de retarder ses études à la fac, afin de pouvoir travailler sur le show, après que Gimple lui a promis qu’il serait présent pour les trois prochaines années, au moins. Gimple n’a pas expliqué pourquoi Chandler avait été tué autrement qu’en prétextant les besoins de l’histoire « détaille la pétition.

Toutefois, on peut douter qu’une simple pétition soit suffisante pour faire changer d’avis la chaîne AMC. Il faudra pour cela un impact sérieux du côté des audiences et du merchandising. Enfin, à la différence de ce que semble penser certains internautes, le showrunner ne dispose pas non plus de la totalité du contrôle éditorial pour une série de cette ampleur. Le studio mais aussi le network ont bien entendu aussi leur mot à dire.