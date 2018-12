Philips Hue : ampoules blanches en promo jusqu’à -45% 🔥

Noël approche et Amazon continue sa saga de bons plans. Aujourd’hui encore, on retrouve la gamme blanche des Philips Hue en promotion sous forme de vente flash limitée. Aussi bien les ampoules E27 que les E14 et les GU10 sont en réduction pendant quelques heures.

Ci-dessous la liste complète des remises appliquées :

Voir toutes les promos

Philips Hue, un cadeau de Noël parfait ?

Les ampoules intelligentes Philips Hue connaissent un grand succès depuis maintenant plusieurs années. Ce sont les premiers objets connectés pour la maison qui sont faciles à prendre en main, et qui feront un cadeau de Noël idéal pour les geeks et les moins geeks. Ces ampoules Philips Hue se contrôlent soit depuis un interrupteur classique, soit depuis une télécommande, soit depuis un smartphone ou même grâce à la voix (il faudra pour cela posséder un assistant vocal comme Alexa ou Google Assistant).

Le principe est simple, mais il faut commencer par le début : il faut d’abord se munir d’un kit de démarrage qui inclut des ampoules mais également un pont de connexion. Ce dernier permet de faire l’intermédiaire entre un langage domotique (entre le pont et les ampoules) et le Wi-Fi. Au final, c’est comme si les ampoules étaient connectées au Wi-Fi. Il suffit ensuite de relier les ampoules avec une application mobile et le tour est joué. L’utilisateur peut ainsi changer la couleur ainsi que l’intensité lumineuse des ampoules en toute simplicité.

Il n’y a aucunement besoin d’être un geek pour maîtriser les ampoules Philips Hue, et c’est pour ça qu’elles sont aussi populaires. Avec un tarif largement abordable, cela fait un beau cadeau de Noël pour tous les profils. En ce moment, ce sont les packs d’ampoules blanches qui sont en promotion. Autrement dit, il ne sera pas possible de changer la couleur (contrairement aux ampoules colorées Philips Hue), mais simplement l’intensité lumineuse. Ces ampoules sont donc plus ou moins chaleureuses selon l’intensité choisie. On peut créer de nombreux scénarios autour de ces ampoules, et elles se contrôlent donc logiquement aussi à distance. On peut ainsi créer des présences pour sécuriser sa maison, en toute simplicité et à un tarif très avantageux.

Ampoules Philips en vente flash limitée

Amazon est un grand spécialiste des ventes flash. Aujourd’hui, on retrouve de nombreux produits pour la maison connectée en promotion via ce canal. Cela implique qu’il y non seulement une contrainte de stock, mais également une contrainte de temps. Il faut donc être particulièrement réactif si l’on souhaite acquérir les dernières ampoules Philips Hue. Avec des remises qui dépassent les 40% sur certaines Philips Hue, c’est tout simplement exceptionnel. Ce type d’occasion ne se représentera certainement plus avant Noël.

Dans tous les cas, ce cadeau fera plaisir à tous les profils, parce que ces ampoules s’installent très facilement. Les notes des utilisateurs sur Amazon sont formelles, elles ont conquis tous leurs propriétaires. Une fois que l’on possède le pont de connexion, on peut ensuite acheter toutes les ampoules Philips Hue que l’on souhaite – qu’elles soient blanches ou colorées. Depuis l’application mobile Philips, on peut ensuite créer des scénarios de manière très intuitive. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il est possible d’associer des détecteurs de mouvements pour allumer et éteindre les lumières selon que ce dernier détecte des présences ou non.

Pour en savoir plus sur les promos Philips Hue, c’est par ici :

Voir toutes les promos