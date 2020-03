Philips Hue Bridge : fin de support prévu pour le 30 avril prochain

Fin de partie (bientôt) pour le Philips Hue Bridge V1

Lancé il y a plus de cinq ans maintenant, le Hue Bridge de Philips (anciemment Signify) ne bénéficiera plus de la moindre mise à jour logicielle. Philips a également décidé de mettre fin, à terme, aux services en ligne. La société annonce vouloir se concentrer uniquement sur le Hue Bridge V2.

Pour savoir si vous disposez d’un Hue Bridge V1 ou V2, c’est très simple. Vous pouvez distinguer le Hue Bridge v1 des versions ultérieures par sa forme : les versions v1 sont rondes, tandis que les versions ultérieures sont dotées d’un format rectangulaire. A ce sujet, Philips a confirmé sur Twitter : « Il n’y a actuellement aucune fin de support prévue pour le pont V2, et nous ne travaillons pas non plus sur un nouveau pont pour le moment, et nous continuerons donc à travailler avec le modèle V2. »

Rappelons que le « Bridge » (ou « pont » en bon français) s’apparente en quelque sorte au cerveau du système d’éclairage intelligent Philips Hue, et ce dernier permet de connecter et de contrôler diverses lampes et accessoires, sans oublier la gestion des routines, des scènes d’éclairage…

Pas de changement prévu pour le Hue Bridge V2

Chez Philips, on explique très clairement : « Après le 30 avril 2020, plus aucune mise à jour logicielle ne sera mise à disposition pour le Hue Bridge v1 et la compatibilité avec nos services en ligne prendra fin à cette date. Le Hue Bridge v1 pourra uniquement être contrôlé localement via l’application dédiée Philips Hue Bridge v1. »

Si la compatibilité Hue Cloud est assurée jusqu’au 30 avril, Philips précise que, dès aujourd’hui 9 mars 2020, aucune mise à jour logicielle ne sera mise à disposition pour le Hue Bridge v1 et la compatibilité avec les services en ligne prendra fin à ce moment-là. Vous voilà prévenus.