Philips Hue, Echo, Arlo : la domotique à -40% au Cyber Monday 🔥

Avec l’avènement des objets connectés, la domotique a reçu un coup de boost dans son développement. Malheureusement les produits sont dans certains cas assez chers, et le Cyber Monday est un excellent moment pour s’équiper ou compléter son équipement. Que ce soit pour le confort ou la sécurité, la maison connectée au Black Friday a le droit à des dizaines de promotions, les voici classées par besoin.

Le deal du jour selon nous porte sur la prise connectée TP-Link qui est disponible à 19,90€ au lieu de 34,90€. En plus d’être contrôlable avec votre smartphone, elle est également compatibles avec Google Assistant, Alexa et IFTTT.

Pour piloter sa maison : Amazon Echo et Google Home

Les deux assistants vocaux Alexa et Google Assistant se partagent le marché en France. Chacun a ses points forts, et l’assistant vocal de Google a, pour l’instant, un peu d’avance. Tous les modèles sont actuellement en réduction, voici les meilleurs prix actuels sur chacun des modèles :

Ces assistants vont vous permettre d’avoir des interactions vocales comme la demande de la météo ou des actualités, mais surtout à contrôler les objets connectés compatibles pour la maison. Dans les deals ci-dessous, la plupart des produits sont compatibles avec l’Echo et le Home, le Black Friday qui se termine par ce Cyber Monday est la dernière occasion de connecter votre maison à prix largement réduit.

Pour la lumière : les Philips Hue

On ne présente plus les Philips Hue, les ampoules connectées qui dominent le marché. La force des Philips Hue est d’un côté la large gamme, et de l’autre la compatibilité avec la plupart des services comme Alexa, Assistant, Homekit, mais aussi IFTTT. Si vous n’avez pas encore craqué pour les Hue, le plus simple pour démarrer est le kit de démarrage qui comprend un pont et 3 ampoules. Par la suite vous pouvez relayer les accessoires et lumières au pont et créer vos scénarios.

Les Philips Hue sont en réduction depuis le début Black Friday chez Amazon et vous bénéficiez de jusqu’à 53% d’économies jusqu’à ce soir, fin du Cyber Monday. Voici notre sélection :

Nest, Netatmo, Netgear, Harmony… tous les autres bons plans domotique au Cyber Monday

La smart home permet aussi des économies d’énergie grâce aux thermostats connectés et de sécuriser sa maison avec des caméras de surveillance. Voici notre sélection des deals du jour :