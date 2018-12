Philips Hue : réduction de -48% sur la gamme d’ampoules White 🔥

Le gĂ©ant Amazon prolonge encore les rĂ©ductions pour NoĂ«l, et le marchant en ligne n’hĂ©site pas Ă mettre en avant des produits très populaires : la gamme de Philips Hue White par exemple est en rĂ©duction aujourd’hui avec des remises qui montent jusqu’Ă presque 50% par rapport au tarif original constatĂ©s sur ces produits. On y trouve aussi bien le kit de dĂ©marrage (qui permet de mettre en place le système) que les ampoules Ă l’unitĂ© pour complĂ©ter son installation. Amazon garantit aussi la livraison avant le jour de NoĂ«l.

Les Philips Hue en promotion sur Amazon aujourd’hui :

Dans tous les cas, le stock de Philips Hue est limitĂ© pour cette « promotion du jour » : si vous voulez vous lancer dans les Ă©clairages connectĂ©s ou si vous voulez rajouter des ampoules Ă votre installation existante moyennant un tarif avantageux, c’est le moment pour en profiter. Après, il sera peut-ĂŞtre trop tard. A noter que les livraisons sont assurĂ©es avant NoĂ«l pour ceux qui veulent l’offrir en cadeau.

Choisir le kit de démarrage de Philips Hue

Les Philips Hue sont connues pour ĂŞtre des ampoules « connectĂ©es » et intelligentes. Celles-ci peuvent se contrĂ´ler de diffĂ©rentes façons plus ou moins traditionnelles. On peut Ă©videmment les allumer et Ă©teindre grâce Ă une tĂ©lĂ©commande ou un interrupteur, mais Ă©galement depuis son smartphone ou par la voix. Pour cela, il faut avoir un petit boitier, appelĂ© pont de connexion, qui permet de relier les ampoules Philips Hue au Wi-Fi. C’est de cette manière que les ampoules peuvent ensuite ĂŞtre contrĂ´lĂ©es facilement.

C’est justement ce pont de connexion que l’on retrouve dans les kits de dĂ©marrage Philips Hue, en plus des ampoules qui sont incluses. Dès lors que vous avez ensuite un pont de connexion, vous pouvez relier autant d’ampoules Ă celui-ci. Autrement dit, une fois que vous avez acquis un kit de dĂ©marrage, vous pouvez ensuite acheter les ampoules seules qu’elles soient blanches ou colorĂ©es.

La gamme d’ampoules Philips « White Ambiance » en promo

Tout au long de ce lundi, ce sont ces ampoules connectĂ©es Philips Hue « White Ambiance » qui voient leur tarif sensiblement baisser jusqu’Ă -48%, ce qui est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui veulent faire plaisir Ă leur entourage, c’est un cadeau abordable et très original. L’effet est garanti, aussi bien pour les amateurs de technologies que les plus rĂ©ticents. En effet, l’installation des ampoules Philips Hue est très facile, il faut juste faire attention aux culots (E27, E14 ou GU10), comme pour une ampoule classique. Les plus populaires sont les E27.

Aujourd’hui, ce sont les ampoules connectĂ©es Philips Hue White Ambiance qui sont en rĂ©duction. Autrement dit, l’utilisateur pourra modifier l’intensitĂ© lumineuse de la couleur blanche diffusĂ©e. Cela ira d’un blanc très clair Ă un blanc beaucoup plus jaune. Les promotions ne concernent en revanche pas les ampoules colorĂ©es, plus chères, qui permettent de choisir non seulement l’intensitĂ© lumineuse, mais Ă©galement parmi une palette de 16 millions de couleurs.

Ces dernières semaines, on a retrouvĂ© ponctuellement quelques ampoules Philips Hue en promotion sur Amazon uniquement. Les autres marchands ne font pas autant la promotion de ces objets connectĂ©s pour la maison. Mais cela n’empĂŞche pas ces derniers de se positionner parmi les meilleures ventes du plus grand marchand en France. Evidemment, des promotions comme celles que l’on retrouve aujourd’hui sĂ©duisent beaucoup – en sachant qu’il faut quand mĂŞme faire très attention au stock.

En effet, Amazon limite fortement les stocks sur des produits en vente flash, il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif sur les produits que l’on apprĂ©cie. C’est d’autant plus vrai que ce sont des marques populaires, qui s’arrachent très rapidement. A noter que les livraisons sont garanties avant NoĂ«l, ce qui vous permettra de mettre ces ampoules Philips Hue White Ambiance sous le sapin, sans aucun problème.

