Philips Hue : une nouvelle gamme vintage « Filament », en hommage à Thomas Edison

L’ampoule Philips Hue en mode « Filament »

Disponible depuis quelques années maintenant, la gamme Philips Hue offre un très large choix d’ampoules, de luminaires, de capteurs et autre interrupteurs pour donner vie à une maison intelligente. A l’occasion de l’édition 2019 du salon IFA de Berlin, le groupe a tenu à présenter une toute nouvelle gamme : « Filament« .

Comme son appellation le laisser deviner, il s’agit ici d’une nouvelle gamme à tendance résolument vintage, qui sera composée de trois ampoules différentes. On pourra ainsi disposer dans sa maison connectée ces ampoules qui semblent provenir d’un lointain passé, mais qui conservent malgré tout l’intégralité des fonctionnalités intelligentes de la gamme Philips Hue.

Du côté de chez Philips, on confirme avoir œuvré sur cette nouvelle gamme depuis un certain temps déjà, l’un des principaux défis étant de faire passer toute l’électronique et toute la partie radio dans la partie inférieure de la fiche à finition ambrée. Des ampoules très « old school« , mais qui pourront bien sûr se connecter sans le moindre problème à l’écosystème Hue.

Malgré le côté « Filament », il s’agira bien de lampes LED, avec lesquelles il sera notamment possible de modifier l’intensité de l’éclairage (max 530 lumens) à distance (via un smartphone). Soulignons également le fait que, dorénavant, tous les produits de la gamme Philips Hue vont être mis à niveau pour supporter la connectivité Bluetooth, aux côtés de Zigbee. Ce sera le cas bien sûr de cette nouvelle gamme Filament, qui arborera d’ailleurs fièrement le symbole Bluetooth sur son packaging.

Prix et disponibilité de la gamme Philips Hue Filament

Cette nouvelle gamme Philips Hue Filament sera disponible dans les prochains jours en Europe (et en octobre aux Etats-Unis), au tarif de 24,99 euros pour le modèle A19, 27,99 euros pour la version ST19, et enfin 32,99 euros pour la déclinaison G25.