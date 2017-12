Bon Plan : le OnePlus 5T 128 Go à 484€ au lieu de 559€ 🔥

Lancé à 559€, le OnePlus 5T 128 Go voit encore son prix baisser, une bonne nouvelle pour les personnes intéressées. Le modèle 64 Go est aussi en promotion aujourd’hui.

Gearbest continue les promotions avant Noël et propose aujourd’hui le OnePlus 5T à 484,00 € au lieu de 559€ avec le code oneplusgp. Attention l’offre est limitée en quantités, il faut être rapide si vous voulez en profiter.

La version en promotion est l’internationale, qui embarque toutes les bandes de fréquence 4G pour la France contrairement à la version chinoise. Ce bon plan porte sur le modèle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, qui est un compétiteur sérieux pour les flagship de la concurrence.

Pour rappel, le OnePlus 5T embarque un écran AMOLED de 6 pouces avec un ratio de 18:9. Son processeur Snapdragon 835 est le plus haut de gamme du marché actuel, en attendant le 845 qui arrivera très bientôt sur le marché. Il embarque un dual sim qui peut également embarquer une carte MicroSD pour étendre le stockage.

Si la puissance des 8 Go ne vous intéresse pas, le modèle 64 Go de stockage et 6 Go de RAM est aussi en promotion à 433,00 € au lieu de 499€ avec le code oneplus5y

Comme toujours avec Gearbest, on vous conseille fortement de choisir la livraison French Line pour passer par Colissimo et éviter les éventuels frais de douane. Par contre, étant donné le succès des offres actuellement chez le marchand, ne vous attendez pas à le recevoir avant Noël…

