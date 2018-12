PlayStation : quel bundle PS4 est en promo ce Noël ? 🔥

La console PS4 est comme tous les ans l’une des meilleures ventes à Noël. Alors que la célébration et les vacances commencent dans un peu plus d’une semaine, c’est toujours le moment de se faire plaisir et d’obtenir la console de jeux vidéos PlayStation 4 avec une bonne réduction. En ce moment, on trouve toujours des belles promotions chez certains marchands en ligne qui assurent une livraison avant Noël. Cdiscount se distingue particulièrement dans cet exercice.

Voici les promos sur la PS4 disponibles :

Comme vous pouvez le voir si vous cliquez sur les offres ci-dessous, la plupart d’entre elles sont des ventes flash qui sont limitées par le temps et par le stock disponible chez le marchand. Ces derniers jours, de nombreux packs avec la PS4 et des jeux vidéos sont tombés en rupture de stock. Les marchands qui ont vendu massivement ces bundles sont arrivés au bout des stocks disponibles, on ne retrouve ainsi plus grand chose chez Amazon par exemple. Il faudra donc aller voir chez Cdiscount, le spécialiste des promotions sur la PS4 de Sony, pour trouver encore quelques belles affaires avant Noël.

La Sony PS4 a un grand succès

Comme chaque année, la période avant Noël est une aubaine pour les fabricants de consoles de jeux. Que ce soit la Xbox One, la Switch ou encore la Sony PS4, ces trois consoles enregistrent un pic de ventes dans le mois précédent la célébration. Certes, le Black Friday est un moment important pour ces consoles, mais les semaines avant Noël sont toutes aussi cruciales.

Et en ce moment, on retrouve de belles réductions sur la dernière console de Sony, la PS4. Certes, la remise est un peu moindre si l’on choisit la console seule, mais elle est intéressante. Pour ceux qui veulent acquérir leurs premiers jeux vidéos, c’est le moment de craquer pour l’un des packs PS4 qui inclut aussi bien la console que des jeux vidéos populaires. Dans certains cas, des manettes ou le casque de réalité virtuelle, le PSVR, sont également inclus.

Cdiscount offre des promotions sur PlayStation

Il faut le reconnaître, Cdiscount aura été particulièrement impressionnant ces dernières semaines sur les consoles de jeux. On aura vu de très belles remises sur des packs PS4 avec des stocks importants. S’il n’y a quasiment plus de console PS4 de Sony sur Amazon, on en retrouve encore de nombreuses chez Cdiscount et les remises sont toutes aussi convaincantes. On peut citer par exemple la PS4 avec 500 Go de stockage et 3 jeux vidéos (Marvel’s Spider-Man + Assassin’s Creed Odyssey + Call of Duty Black Ops 4) pour 289€ seulement.

Cdiscount offre toute une série de packs pour Noël avec la PS4, avec des remises qui sont encore supérieures à celles du Black Friday. Le marchand français avait déjà communiqué l’an dernier sur ses excellentes performances en matière de ventes de PlayStation 4. Cette année, il devrait faire aussi bien, voire encore mieux grâce aux nombreuses remises qu’il a avancé. De son côté, le fabricant Sony a expliqué que l’an dernier avait été sa meilleure année en termes de ventes, et qu’il espérait cette année dépasser les 96 millions d’unités vendues de sa PS4 d’ici à la fin de son année fiscale. A la fin de l’été, le japonais s’était contenté d’affirmer qu’il avait dépassé les 82 millions de PS4 vendues dans le monde.

