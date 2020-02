Pour la première fois de l’histoire, une IA a développé un traitement médical

Douze mois pour une avancée majeure. Il n’aura fallu qu’un an pour assurer le développement du premier médicament entièrement conçu par une intelligence artificielle. Cette molécule, qui entrera prochainement dans sa phase d’essais cliniques au Japon, servira à soigner les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs. Elle a été élaborée sous le regard attentif de la startup d’Oxford Exscientia en collaboration avec le laboratoire pharmaceutique japonais Sumitomo Dainippon Pharma.

Bientôt des médicaments sur-mesure conçus par une Intelligence artificielle ?

C’est une avancée impressionnante car il faut traditionnellement quatre ans et demi en moyenne avant la mise au point d’un tel médicament. Les algorithmes ont donc choisi parmi des dizaines de millions de molécules potentielles, celles qui étaient le plus susceptible d’être bénéfique au traitement de la maladie.

Interrogé par le Financial Times, John Bell, professeur de médecine à l’université d’Oxford, est revenu sur la portée de cette recherche : « La conception et le développement de molécules par la chimie médicinale ont toujours été un processus lent et laborieux. Exscientia peut le faire en beaucoup moins d’étapes, ce qui est vraiment impressionnant, et tout cela est basé sur des principes scientifiques très solides. C’est un réel atout pour le Royaume-Uni. »

Il s’agit bien d’une percée majeure et ce n’est probablement que le début car l’intelligence artificielle pourrait servir à concevoir d’autres médicaments notamment contre les cancers, les maladies cardiovasculaires et des pathologies plus rares. On peut aussi imaginer la mise en place d’une médecine personnalisée, où l’IA permettrait de concevoir des traitements qui s’adapteraient au profil de chaque patient.

Le recours aux algorithmes pourrait également permettre un développement beaucoup moins coûteux que les 2,35 milliards habituellement nécessaires à leur élaboration. Beaucoup de chemin reste encore à parcourir mais les scientifiques ont une nouvelle fois fait la démonstration de l’utilité de l’IA en matière médicale.