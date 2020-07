Pourquoi le Roborock H6 s’impose comme l’aspirateur balai de référence du marché ?

Sorti il y a quelques semaines, le premier aspirateur-balai de Roborock, le H6, s’impose déjà comme une référence sur le marché. Preuve de son succès, les stocks chez Amazon se sont écoulés en quelques minutes seulement le jour du lancement. Il débarque dans la grande distribution, chez Auchan, et vous pouvez bénéficier de 40€ en bons d’achat.

Le Roborock H6 : un offre simple et ultra complète

Roborock est une marque qui a commencé par changer le marché des aspirateurs robots. Dès ses premiers modèles, la marque a proposé des produits performants, et surtout abordables. Aujourd’hui, le dernier modèle de la marque, le S6 MaxV, est le plus avancé en termes de fonctionnalités, avec l’intégration sur le marché de l’IA. Avec son aspirateur-balai, le Roborock H6, la stratégie est identique.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, Roborock arrive avec un produit qui bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix, avec son tarif de 399€. À performances égales, certains modèles à la concurrence coûtent presque deux fois plus cher.

Autre point important, quand vous achetez un Roborock H6, tous les accessoires sont fournis. Quand la concurrence propose des options complexes (et coûteuses), le Roborock H6 est livré avec ses six accessoires, avec toutes les brosses nécessaires pour toutes les surfaces.

Des performances de haut niveau

Pour une première version, le design du Roborock H6 est une grande réussite. Premier point important : le poids. Avec ses 1,4 kg sur la balance, il est un véritable poids plume. Les accessoires fournis dans le pack vous permettent d’aspirer les sols durs, les tapis, la poussière, mais aussi les matelas, canapé ou encore votre voiture. Les différents tubes permettent de l’utiliser dans un format classique, ou comme petit aspirateur d’appoint? Le tube extensible permet d’aspirer des zones plus compliquées à atteindre d’ordinaire.

L’utilisation est on ne peut plus simple. Une gâchette vous permet de l’activer, et un petit bouton situé sur le côté de verrouiller l’aspiration, pour ne pas avoir à tenir la gâchette en permanence. Sur le dessus, vous retrouvez un écran OLED qui indique le mode d’aspiration (il y en a trois différents), et l’autonomie restante. À ce sujet, le Roborock H6 est extrêmement endurant, avec 90 minutes d’aspiration en mode Eco.

L’important pour un aspirateur c’est de nettoyer sans forcer, et le Roborock H6 propose un niveau d’aspiration de 150AW, tout en étant silencieux avec 72 dB. Avant de passer dans le bac (que vous videz en un clic), la poussière et les saletés passent dans cinq filtres, qui sont capables de capturer jusqu’à 99,99% des allergènes, comme le pollen ou les poils d’animaux.

L’entretien du Roborock H6 est aussi un jeu d’enfant. Tout se nettoie à l’eau, des filtres au bac à poussière. Parmi les accessoires, un dock de chargement est disponible, et vous permet de garder au même endroit tout le nécessaire pour le H6, tout en le rechargeant.

Le Roborock H6 est disponible dès aujourd’hui chez Auchan pour 399€. Si vous êtes porteurs de la carte de fidélité, vous recevrez 40€ sur votre compte en bons d’achat, pratique pour économiser sur vos prochaines courses.