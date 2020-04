Pourquoi les Surface Microsoft n’intègre-t-elles pas Thunderbolt 3 ?

Microsoft a récemment expliqué pourquoi ses Surface n’intègrent pas de ports Thunderbolt 3 ou de RAM amovible, c’est tout simplement par mesure de sécurité. Sur Twitter, le compte WalkingCat montre l’extrait du webinaire durant lequel un ingénieur de Microsoft explique les choix pris par l’entreprise.

Surfaces don’t have Thunderbolt because its insecure 🙃 pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y

— WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020