Précommande PS5 : où reste-t-il (encore) du stock disponible ? 🔥

Après 2 ans d’attente, Sony a dévoilé le prix, la date de sortie et la précommande pour la PS5 et la PS5 Digital Edition. C’est à la fin de la présentation officielle (16 septembre) que le japonais a annoncé que les précommandes étaient ouvertes. Les quantités disponibles chez les revendeurs sont prises d’assaut, les ruptures sont nombreuses. Pour rappel, les premières livraisons auront lieu le 19 novembre en France.

Prix affichés pour le grand public :

Ci-dessous, vous avez tous les prix (et les volumes) pour la précommande de la PS5 classique avec le lecteur Blu-Ray. Elle sortira le 19 novembre en France , c’est à ce moment-là que vous serez livré par les fournisseurs. Cela dit, vous pouvez la précommander avant pour être sûr de l’obtenir en premier à cette date-là. Les stocks sont limités, les premiers arrivés seront les premiers servis.

Pour cette nouvelle édition, vous avez le choix entre 2 consoles à la précommande : la PS5 et la PS5 Digital Edition. Sur le point technique, elles sont identiques : mêmes performances, mêmes possibilités et aussi mêmes jeux. Cependant, le japonais laisse le choix de la méthode de consommation : les joueurs attachés aux jeux physiques seront séduits par la PlayStation 5, tandis que la PS5 Digital Edition sera parfaite pour ceux qui apprécient les jeux dématérialisés.

Ci-dessous, un petit guide de précommandes sur la PS5 et la PS5 Digital Edition pour trouver la console de vos rêves au meilleur prix. Sachez que les prix sont mis à jour en temps réel, sous condition que le stock soit encore là. C’est donc le meilleur moyen de sécuriser une excellente console PS5 à moindre frais.

Précommander la PS5 classique La première console est donc la PlayStation 5 dans sa version standard. Le prix maximum conseillé de la console, officialisé par Sony est donc de 499,99€ en France. Pour ce prix-là, le combiné comprendra : Un exemplaire de la PlayStation 5

Une manette DualSence

Une console rétro-compatible avec les jeux PS4 les plus populaires

La manette DualSense va radicalement changer la façon de jouer

Un catalogue gigantesque de jeux (SpiderMan, God of War, nouvelles licences)

Une console compatible avec le PlayStation VR

Précommander la PS5 Digital Edition L’autre console en précommande est la PlayStation 5 Digital Edition. Cette console de jeux vidéos est la même que la PS5 « normale » et la seule différence, c’est qu’elle ne possède pas de lecteur de disques Blu-Ray 4K. Le prix maximum conseillé de la console, présenté par Sony est de 399,99€. Pour ce prix, vous aurez donc : Un exemplaire de la PlayStation 5 Digital Edition

Une manette DualSence Pour précommander la dernière PS5 Digital Edition, c’est par ici : Précommander la PS5 Vous voulez précommander la PS5 Digital Edition ? Ci-dessous, les marchands qui offrent encore du stock et les prix associés à la version Digital Edition. Sony PS5 Digital Edition au meilleur prix Prix de base : 399 € FNAC 399 € Consultez l'offre Cdiscount 399 € Consultez l'offre eBay +13% 449 € Consultez l'offre Voir plus d'offres *Les prix sont actualisés en direct, selon le stock encore disponible. Ses Atouts Vous avez besoin d’être rassuré sur cette PS5 All Digital ? Si vous avez un budget plus limité, cette version physique (mais avec des jeux dématérialisés) est un très bon choix. Encore une fois, les précommandes de la PS5 de base sont restreintes au niveau des volumes. Après le succès de la PS4, Sony lance sa toute nouvelle console next-gen proposant un gap technique et technologique avec disque dur SSD, compatibilité 4K (et jusqu’à 8K), des jeux en 60FPS (et jusqu’à 120FPS) RayTracing…

Si vous n’êtes pas attachés aux jeux physique (en boîte) vous aurez la puissance de la PS5, avec un prix plus faible grâce à l’absence du lecteur Blu-Ray 4K.

Une console rétro-compatible avec les jeux PS4 les plus à la mode

La DualSense, la nouvelle manette qui vient avec cette PS5 est un bijou technologique qui devrait radicalement changer votre façon de jouer grâce à sa technologie haptique, ses gâchettes adaptatives et le son 3D.

L’ensemble des WorldWide Studios de PlayStation donneront vie à vos jeux préférés (SpiderMan, Horizon, God of War) ou à de nouvelles licences comme ce fut le cas sur PS4 (Days Gone, Ghost of Tsushima etc…)

Une console compatible avec les casques PlayStation VR sur PS4 pour bénéficier de la réalité virtuelle dès le premier jour sur PlayStation 5 !

PS5 : une même console, 2 façons pour jouer

Au niveau des caractéristiques et des performances, la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition sont identiques. Les deux consoles ont la même puissance, la même rapidité et liront les mêmes jeux. Les différences seront donc la façon d’utiliser vos jeux… et le prix. Vous souhaitez précommander l’une des PS5 pour l’avoir au plus vite ? La solution idéale est de partir sur un achat en ligne, au plus rapide.

Avec la PlayStation 5, il sera possible d’acheter des jeux en physique dans n’importe quel magasin ou sur des revendeurs en ligne. Il sera aussi possible d’acheter des jeux dématérialisés sur le PlayStation Store, comme c’est aussi le cas de la nouvelle PS5 Digital Edition. Si vous voulez écouler vos jeux vidéos après les avoir finis, il faudra donc mieux partir sur la PS5 Blu-Ray.

Tableau comparatif des 2 nouvelles consoles Sony

Console PS5 PS5 Digital Edition Date de Sortie Fin 2020 Fin 2020 Poids N.C N.C CPU 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) GPU 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz 10,28 Tflops, 36CUs à 2,3GHz Dis que Dur SSD personnalisé 1 To SSD personnalisé 1 To Lecteur Blue Ray 4K UHD Aucun USB Oui Oui Wifi Oui Oui Bluetooth Oui Oui Sortie Optique Oui Oui HDR Oui Oui Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 7860×4320 (8K) FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Rétrocompatibilité Près de 4.000 jeux PS4 Près de 4.000 jeux PS4 Prix de Lancement N.C N.C Prix Actuel La PS5 est dispo à 499,99 € chez FNAC La PS5 Digital Edition est dispo à 399,99 € chez FNAC

Quels jeux vidéos pour cette sortie de PS5 ?

Exclusivités PS5 et PS5 Digital Edition à la sortie

Spider-man Miles Morales : Ce n’est pas une suite du jeu, mais bien un DLC (Stand Alone) qui sera proposé dès le lancement après la précommande de la PS5. Au programme, un jeu qui vous plongera dans la peau de Miles Morales à New York. Nous découvrirons notamment l’histoire de Miles Morales à partir du moment où ce dernier se fait mordre par la fameuse araignée génétiquement modifiée et revêt son costume noir et rouge de Spider-Man.

Astro’s Room : Après avoir précommandé la PS5, chaque console disposera du jeu Astro’s Room déjà installé sur la console japonaise. Comme avec la PS4, nous aurons l’opportunité de découvrir ce nouveau jeu de plateforme qui met en scène les robots Sony.

Deamon’s Souls : C’est l’une des belles surprises de la conférence PS5, l’incroyable Deamon’s Souls de Bluepoint qui fut dévoilé il y a seulement trois mois lors de l’événement PS5 sera disponible dès le lancement de la PS5 en novembre ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir cet incroyable jeu.

LittleBigPlanet : Sackboy A Big Adventure : Annoncé lors de la conférence « The Futur of Gaming », nous apprenons que les nouvelles aventures de Sackboy, l’emblématique petit personnage tout mignon de LittleBigPlanet arrivera dès le lancement de la PS5 en novembre ! Prêt à repartir à l’aventure ?

Destruction AllStars : Jeu là encore présenté lors de l’événement « The Futur of Gaming », le très décalé Destruction AllStars sera présent au lancement de la PS5 en novembre prochain ! Un jeu qui vous permettra d’en découdre avec de nombreux autres joueurs dans une arène à pied… Ou en voiture !

Exclusivités pour la fin 2020, et 2021

Godfall ( fin 2020 ) :

) : Ratchet & Clank Rift Apart ( Fin 2020-Début 2021 ) :

) : Stray ( 2021 ) :

) : Returnal ( 2021 ) :

) : Gran Turismo 7 ( 2021 )

) Horizon : Forbidden West ( 2021 )

) Recompile ( 2021 )

) God of War Ragnarok ( 2021 )

) Final Fantasy XVI ( 2021 )

) Deathloop ( 2021 )

Au final, Sony nous a vraiment promis un bel avenir pour ces deux nouvelles consoles de jeux. Si vous voulez précommander la PS5 et l’obtenir avant Noël, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Les stocks disponibles de la console PlayStation 5 vont partir à vitesse grand V, il ne faut surtout pas rater cette opportunité pour l’obtenir parmi les tous premiers.

