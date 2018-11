Depuis son arrivée en France en 2014, le Black Friday ne cesse de se démocratiser, attirant de plus en plus de consommateurs. Les marques y voient également leur intérêt, à l’exemple d’Apple qui a fait le choix de tourner le dos à cette nouvelle tradition en 2015 avant d’y revenir à pas feutrés l’année suivante. Les usages évoluent également avec le temps, si bien que les consommateurs sont nombreux à éviter l’attente devant les portes des magasins au profit des usages numériques. En effet, beaucoup se tournent désormais vers leur mobile, leur tablette ou leur ordinateur, ce qui pousse également les e-commercants à devoir innover à chaque édition du Black Friday.

Voici donc quelques conseils à l’attention des e-commercants qui souhaiteraient préparer leur site web pour in fine améliorer leur conversion et réussir leur Black Friday. Cette liste de conseils, non exhaustive, a été préparée en collaboration avec les équipes de Mollie, acteur du paiement numérique dédié aux e-commercants et qui pour l’occasion se met au Black Friday.

1. Analyser les résultats de l’an dernier

Si vous avez déjà participé au Black Friday, il est très important de se pencher sur les résultats et les données obtenus lors de la précédente édition. Pour ce faire, il est nécessaire de se fier aux étapes suivies par les internautes lors de leur navigation afin de savoir si le parcours d’achat est optimisé. Une analyse de fond mènera très certainement à l’amélioration de certains processus menant à la validation du panier. Cela peut également vous amener à revoir certaines étapes clefs, ou à en créer de nouvelles, afin d’affiner le tunnel de conversion.

Il faut avoir en tête que la majorité des utilisateurs utilisent leur mobile lorsqu’ils se rendent sur votre site web, ce qui veut dire que l’expérience doit être optimisée pour répondre à cette utilisation mobile first.

2. Optimiser le SEO

Le SEO (pour Search Engine Optimization) est l’un des enjeux majeurs d’un site web s’il souhaite se positionner dans les résultats de recherche de Google. Il faut impérativement prendre en compte les règles du SEO pour optimiser son contenu et ses pages web.

Ainsi, toutes les pages produits de votre site web se doivent de comporter certains éléments de base afin que Google soit en mesure de comprendre votre contenu. Dans cette logique, il faut ajouter, si cela n’a pas encore été fait, la balise <title>, la balise <meta-description> ainsi que la balise <alt> pour vos images. Chaque produit doit être défini avec des mots clefs qui seront utilisés régulièrement sur la page en question. Attention également à ne pas utiliser des descriptions similaires même si les produits se ressemblent : Google analyserait cela comme du contenu dupliqué, ce qui pourrait vous pénaliser.

De la même façon, il est intéressant d’afficher les avis des utilisateurs sur une page clef de votre parcours d’achat, même si ceux-ci sont négatifs, puisque Google semble accorder de l’importance à ces commentaires.

3. Choisir un prestataire de paiement

Outre l’aspect contenu, il est nécessaire de se pencher vers le choix d’un prestataire de paiement qui sera en mesure de supporter un événement tel que le Black Friday. Mollie se place comme un prestataire qui implémente et propose une multitude de solutions de paiements sur une seule et même plateforme. Son tableau de bord rassemble les transactions par carte bancaire, par American Express, par PayPal, mais également par crypto-monnaies comme le Bitcoin.

L’inscription est sans engament et seules les transactions fructueuses sont facturées par le prestataire. A l’occasion du Black Friday, Mollie propose des tarifs promotionnels sur ses cartes bancaires avec une baisse de tarif de 33%.

4. Prendre de l’avance pour être prêt

Si le Black Friday n’a pas encore commencé, il est nécessaire d’anticiper au maximum pour ne pas être pris de court au moment de l’ouverture de l’édition 2018.

Avez-vous prévu la création de visuels spécifiques ? Qu’il s’agisse de bannières ou de visuels pour des posts sur les réseaux sociaux, ces éléments graphiques doivent renseigner instantanément l’internaute à l’arrivée sur votre site ou votre profil Facebook, Twitter ou Instagram : vos offres promotionnelles doivent être visibles au premier coup d’œil.

Il faut également être certain que votre site web supportera la hausse de trafic inhérente au Black Friday. Vous retrouver hors-ligne à cette période clé pour les boutiques en ligne serait dommage. Quant à vos stocks, vous êtes-vous assuré d’avoir pris en compte les ventes additionnelles ? Une fois de plus, il faut se tourner vers les données des éditions précédentes pour établir au mieux l’estimation de vos ventes.

5. Préparer une campagne publicitaire

Dans le cadre de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou sur Adwords, il est nécessaire de planifier les publicités et les descriptions qui les accompagneront. Le budget doit être défini à l’avance en prenant en compte le fait que le Black Friday est un événement exceptionnel, ce qui veut dire que les enchères seront plus élevées que d’ordinaire.

De la même façon, il est important de considérer le Black Friday comme un événement à part entière qui doit s’inscrire hors du cadre des publicités pouvant être effectuées à l’année.

La campagne d’emailing est également cruciale en ce qu’elle constitue un point d’entrée direct vers votre site web. Dans cette logique, il est conseillé de créer des emails que vous enverrez avant le Black Friday, mais aussi pendant, afin d’attirer l’attention sur des promotions particulières. Un email de relance envoyé alors qu’un panier est abandonné est également intéressant afin de recréer de l’intérêt chez l’internaute. Pour en savoir plus sur ce sujet, Mollie vous aide à éviter les abandons de panier avec un livre blanc, rempli de bons conseils !

Un dernier conseil qui coule de source : une fois l’édition 2018 du Black Friday terminée, n’oubliez pas de prendre le temps d’analyser les données et de dresser un bilan complet. Cela facilitera votre préparation du Black Friday 2019 !

Cet article a été écrit avec la participation des équipes de Mollie dans le cadre d’un partenariat.