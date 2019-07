Prime Day : le DJI Mavic Pro Platinum de retour à -32% (après rupture) 🔥

Le Prime Day réserve son lot de surprises, et ce pack avec le drone DJI Mavic Pro Platinum en est une. Alors qu’il a été littéralement pris d’assaut hier pour le premier jour de l’opération, les stocks sont arrivés au bout en milieu d’après-midi. Amazon a cependant rajouté quelques modèles supplémentaires ce matin, il faut donc se dépêcher avant la prochaine rupture de stock !

Pour ce Prime Day Amazon, vous avez la possibilité de choisir soit le drone DJI Mavic Pro Platinum seul, ou une offre flash avec un bundle qui inclut des accessoires. Quand on voit la légère différence de prix entre les deux offres ci-dessus, autant partir pour la première (c’est aussi celle qui était en rupture hier) puisqu’elle inclut les accessoires suivants : 3 batteries de vol supplémentaire, 1 radio-commande ou encore 1 chargeur voiture. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la fiche dédiée à ce pack DJI Mavic Pro Platinum disponible en soldes pour ce Prime Day.

Profiter de l’offre

Pourquoi le Mavic Pro est idéal au Prime Day

Ces dernières années, la régulation autour des drones a beaucoup évolué en France. Il faut savoir que tout appareil volant de plus de 800 grammes doit être certifié (un diplôme à passer). Heureusement, le drone DJI Mavic Pro Platinum ne fait que 743 grammes (contrairement au Mavic 2 qui dépasse les 800 grammes), ce qui lui permet de passer outre cette certification. C’est aussi ce qui contribue à son succès, en sachant qu’il n’y a encore une fois pas beaucoup d’exemplaires en stock.

La version Platinum du Mavic Pro qui est en promotion au Prime Day a été améliorée à plusieurs niveaux : autonomie de 30 minutes (en sachant qu’il y a plusieurs batteries dans le bundle ci-dessus à 888€), 60% plus silencieux et sa couleur est légèrement différente. Au final, c’est un drone parfait pour la qualité des images, et il vous permettra d’aller jusqu’à 7 km de distance pour les plus téméraires.

Dans tous les cas, ce deal est réservé aux clients Prime sur Amazon. Mais si vous ne l’êtes pas, aucun problème : il suffit de souscrire à la version d’essai sans engagement, ce qui vous permet de bénéficier de toutes les remises du Prime Day sur les bundles avec le DJI Mavic Pro Platinum. A noter que vous avez aussi 30 jours pour changer d’avis et demander un remboursement sur votre achat.

