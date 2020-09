Prise en main du Xiaomi Mi 10T Pro : la vie à 144 Hz, nom de Zeus !

Non content du succès de la gamme Mi 9T, Xiaomi remet le couvert en cette fin d’année 2020 avec les Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite. Si leur design vous semblera familier, les petits nouveaux n’ont plus rien à voir avec leurs prédécesseurs. Plus puissants, plus rapides, plus endurants, mieux équipés, Xiaomi (comme ses concurrents) s’autorise tous les superlatifs lorsqu’il parle de ses nouveaux bébés.

Porte-étendard de ce trio infernal, le Mi 10T Pro (vendu 599 euros) est un véritable concentré de technologie dernier cri. Snapdragon 865, 8 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1, batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 W (chargeur fourni), triple capteur photo (dont un de 108 MP) et, clou du spectacle, un écran LCD de 144 Hz que Xiaomi qualifie de “meilleur écran LCD du marché”. Voilà pour les promesses.

Mais que vaut ce Mi 10T Pro à l’utilisation ? J’ai eu la chance de le prendre en main pendant plusieurs minutes. Voici mes premières impressions avant, bien entendu, un test plus approfondi dans les jours qui viennent.

Xiaomi Mi 10T Pro au meilleur prix Prix de base : 599 € FNAC 599 € Consultez l'offre

Fiche technique

Xiaomi Mi 10 Lite Mi 10T Mi 10T Pro Dimensions 160,9 x 73,2 x 9 mm 185,3 x 76,6 x 9,33 mm 185,3 x 76,6 x 9,33 mm Poids 214 g 210 g 210 g Étanchéité Non Non Non Écran 20:9 LCD DotDisplay

6,67"

Gorilla Glass 5

Full HD + affichage TrueColor / HDR10

Fréquence 120 Hz + AdaptiveSync

Certification TÜV / 450 nits (typ) / 20:9 LCD DotDisplay

6,67"

Gorilla Glass 5

Full HD + affichage TrueColor / HDR10

Fréquence 144 Hz + AdaptiveSync

MEMC / Certification TÜV / 650 nits max / 20:9 LCD DotDisplay

6,67"

Gorilla Glass 5

Full HD + affichage TrueColor / HDR10

Fréquence 144 Hz + AdaptiveSync

MEMC / Certification TÜV / 650 nits max / Audio 2 haut-parleurs stéréo

Pas de jack 3,5 mm

Audio HD 2 haut-parleurs stéréo

Pas de jack 3,5 mm

Audio HD 2 haut-parleurs stéréo

Pas de jack 3,5 mm

Audio HD Puce Snapdragon 750G Snapdragon 865

GPU Kryo 585 Snapdragon 865

GPU Kryo 585 Stockage 64 ou 128 Go 128 Go UFS 3.1 256 Go UFS 3.1 RAM 6 Go 6 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Batterie 4820 mAH 5000 mAH 5000 mAH Recharge Charge rapide 33 W (chargeur fourni)

Pas de charge sans fil Charge rapide 33 W (chargeur fourni)

Pas de charge sans fil Charge rapide 33 W (chargeur fourni)

Pas de charge sans fil Biométrie Lecteur d'empreintes sous le bouton d'alimentation

Reconnaissance faciale 2D Lecteur d'empreintes sous le bouton d'alimentation

Reconnaissance faciale 2D Lecteur d'empreintes sous le bouton d'alimentation

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle : ouverture de l’objectif de f/1,89 ; champ de vision de 79,8° ; capteur de 64 MP (1 / 1,7”, photosite de 1,6 μm) ; Super pixels 4 en 1 (pixel bining) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : ouverture de l’objectif de f/2,2 ; champ de vision jusqu’à 120° ; capteur de 8 MP

- Capteur de profondeur de 2 MP ; ouverture de l'objectif de f/2,4



Vidéo : jusqu'en 8K@30im/s - Grand-angle : ouverture de l’objectif de f/1,69 ; champ de vision de 82° ; capteur de 64 MP (1 / 33”, photosite de 1,6 μm) ; Super pixels 4 en 1 (pixel bining) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; champ de vision jusqu’à 123° ; capteur de 13 MP

- Macro : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; autofocus 2-10 cm ; capteur de 5 MP



Vidéo : jusqu'en 8K@30im/s - Grand-angle : ouverture de l’objectif de f/1,69 ; champ de vision de 82° ; capteur de 108 MP (1 / 33”, photosite de 1,6 μm) ; Super pixels 4 en 1 (pixel bining) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; champ de vision jusqu’à 123° ; capteur de 13 MP

- Macro : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; autofocus 2-10 cm ; capteur de 5 MP



Vidéo : jusqu'en 8K@30im/s Caméra frontale Capteur de 16 MP avec une ouverture de l’objectif à f/2,45. Capteur de 20 MP avec une ouverture de l’objectif à f/2,2. Capteur de 20 MP avec une ouverture de l’objectif à f/2,2. OS Android 11 + MIUI Android 11 + MIUI Android 11 + MIUI Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.0

5G

Télécommande infrarouge

Double SIM

NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.0

5G

Télécommande infrarouge

Double SIM

NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.0

5G

Télécommande infrarouge

Double SIM

NFC DAS DAS tête : 0,594 W/kg DAS corps : 0,988 W/kg

DAS membres: 1,970 W/kg DAS tête : 0,574 W/kg DAS corps : 0,996 W/kg

DAS membres: 1,978 W/kg DAS tête : 0,574 W/kg DAS corps : 0,996 W/kg

DAS membres: 1,978 W/kg Coloris Bleu Azur

Gris Nacré

Or doré Noir Cosmique

Gris Lunaire Noir Cosmique

Gris Lunaire

Bleu Aurore Date de sortie 26 octobre 2020 26 octobre 2020 26 octobre 2020 Prix



599,00 € chez FNAC

Design premium mais coque salissante

Avant d’entrer dans les entrailles de la bête, je m’épancherai un peu sur la conception du Mi 10T Pro. Tout de verre brillant vêtu, il présente l’inconvénient de marquer (énormément) les traces de doigts. Un problème que certains corrigeront rapidement en y apposant une coque de protection, ce que je recommande également. Non pas que le smartphone soit esthétiquement désagréable – c’est même tout le contraire – mais plutôt qu’il se révèle tout de même imposant (185,3 x 76,6 x 9,33 mm) et lourd (210 g). Aussi une petite chute pourrait causer de gros dégâts, protection Gorilla Glass 5 ou pas.

Ce léger embonpoint n’enlève en rien au charme de Mi 10T Pro qui n’a rien à envier aux modèles les plus haut de gamme. Néanmoins, pour contenir les coûts, le constructeur a dû faire deux grosses concessions : pas de certification IP68, pas de recharge sans fil.

Pour le reste, le Mi 10T Pro affiche une conception assez classique : gros module photo rectangulaire dans le coin supérieur gauche, lecteur d’empreintes logé sous le bouton d’alimentation, USB-C et pas de jack 3,5 mm. Classique vous disais-je.

La bonne surprise vient de l’intégration de l’écran LCD sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Retenez simplement que Xiaomi a opté pour une dalle plate de 6,67’’ aux bordures latérales et supérieure extrêmement fines. Seul le menton, un peu plus large, jure un peu, mais pas de quoi s’offusquer non plus.

Sans se transcender, Xiaomi rend donc une copie très propre et démontre qu’il connaît parfaitement ses classiques. Vraiment dommage pour l’absence de certification d’étanchéité (oui, j’insiste un peu).

Xiaomi Mi 10T Pro : puissance et fluidité au rendez-vous

Toujours prompt à livrer des smartphones performants, Xiaomi fait de son Mi 10T Pro un petit monstre de puissance. Voyez plutôt : puce Snapdragon 865, modem 5G X55, 8 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1, batterie de 5000 mAh et recharge rapide de 33 W avec technologie MMT qui maintient une charge très rapide entre 50 et 100%.

Oui, le Mi 10T Pro en a dans le ventre, et s’il m’a été impossible de voir de quoi était capable le système de recharge pendant ma prise en main, j’ai pu apprécier la vitesse et la fluidité avec laquelle le nouveau smartphone de Xiaomi accomplit son dessein. Un test plus approfondi me permettra de déterminer ses limites, notamment la gestion de la chauffe. A priori, au regard de sa configuration et de mes premières impressions, peu d’applications ou de jeux pourraient venir à bout de la bête. Wait and see.

L’écran : l’attraction principale

“Le meilleur écran LCD du marché”. Voilà comment Xiaomi qualifie l’écran du Mi 10T Pro. Il faut dire que le chinois y va de bon cœur et équipe son modèle le plus premium (ainsi que la version Standard) d’une dalle de 6,67’’ avec une fréquence de 144 Hz, un luxe que s’autorisaient jusqu’à maintenant les constructeurs de smartphones gaming (Asus, Nubia). –

Mieux encore, les ingénieurs ont développé AdaptiveSync, une technologie permettant au Mi 10T Pro d’adapter la fréquence au contenu affiché. Objectif : proposer une grande fluidité tout en épargnant la batterie, l’AdaptiveSync faisant gagner 8% de batterie en 6 heures d’utilisation. Si je n’ai pas pu constater ces effets positifs sur l’autonomie, j’ai pu apprécier la grande fluidité dans la navigation. Quant aux contenus en 144 Hz, ils démontrent bel et bien tout le potentiel de ce Mi 10T Pro, même si les habitués du 120 Hz ne verront que très peu de différences. Mais comme on dit, “qui peut le plus peut le moins”.

Xiaomi a également optimisé son écran avec toutes les technologies les plus en vogue. Le MEMC permet de rendre des vidéos plus fluides (je recommande pour les documentaires ou le sport, moins pour les films ou séries qui respectent donc moins le résultat que souhaitait le réalisateur), le Reading Mode 3.0 réduit la luminosité dans le noir et change la colorimétrie pour épargner vos mirettes et s’inscrit dans la continuité de la certification TÜV pour la protection des yeux. Seul le Sunlight Mode 3.0 – destiné à améliorer la lisibilité en plein soleil – m’a laissé perplexe. À vue d’œil on était loin des 650 nits promis par Xiaomi. À vérifier lors d’un test.

Pour le reste, l’écran du Mi 10T Pro brille par ses très bons contrastes et sa colorimétrie équilibrée. MIUI regorge de profils et options d’affichage que je me ferai un plaisir d’analyser dans les jours à venir. Quoi qu’il en soit, l’écran du Mi 10T Pro est sans doute l’un de ses meilleurs atouts.

Un appareil photo prometteur

Xiaomi ne fait pas l’impasse non plus sur la photographie. Le Mi 10T Pro embarque donc un trio de capteurs qui, sur le papier, annoncent de belles choses. Voyez plutôt :

Un grand-angle : ouverture de l’objectif de f/1,69 ; champ de vision de 82° ; capteur de 108 MP (1 / 33”, photosite de 1,6 μm) ; Super pixels 4 en 1 (pixel bining) ; stabilisateur optique

: ouverture de l’objectif de f/1,69 ; champ de vision de 82° ; capteur de 108 MP (1 / 33”, photosite de 1,6 μm) ; Super pixels 4 en 1 (pixel bining) ; stabilisateur optique Un ultra grand-angle : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; champ de vision jusqu’à 123° ; capteur de 13 MP

: ouverture de l’objectif de f/2,4 ; champ de vision jusqu’à 123° ; capteur de 13 MP Un macro : ouverture de l’objectif de f/2,4 ; autofocus 2-10 cm ; capteur de 5 M

: ouverture de l’objectif de f/2,4 ; autofocus 2-10 cm ; capteur de 5 M À l’avant Xiaomi opte pour un capteur de 20 MP avec une ouverture de l’objectif à f/2,2.

En attendant d’analyser en profondeur la qualité photographique du Mi 10T Pro, je peux dores et déjà saluer les efforts de Xiaomi pour stimuler la créativité des utilisateurs. Le constructeur a intégré une flopée de fonctions dont AI Sky Capting (transforme le ciel en apposant l’un des 9 profils pré-installés), le mode clonage (apparaissez plusieurs fois sur une même photo – fonctionne aussi en vidéo), des filtres de couleurs, Light Painting, Neon Trails, Moving Crowd, Starry Sky (photos des étoiles), Oil Painting (pour des photos de cascades par exemple) j’en passe et des meilleures.

Si je vous réserve l’analyse de ces différents modes pour le test à venir, je peux dores et déjà vous indiquer que la qualité photographique du Mi 10T Pro est plutôt séduisante. Le rendu des couleurs est réaliste, les contrastes assez bons et le piqué très correct. Si le traitement numérique a tendance à lisser les visages, les portraits restent propres avec un bon détourage et un bokeh convaincant pour un modèle à ce prix.

Capable de filmer jusqu’en 8K à 30 im/s, le Mi 10T Pro se veut aussi un bon compagnon pour les vidéastes. J’ai particulièrement été sensible à l’excellente stabilisation des vidéos capturées lors de ma prise en main. Par ailleurs, le smartphone embarque aussi tout un lot de modes de prise de vue tous plus créatifs les uns que les autres. Si certains peuvent sembler gadgets, d’autres devraient séduire les amateurs de vlogging.

Xiaomi Mi 10T Pro au meilleur prix Prix de base : 599 € FNAC 599 € Consultez l'offre

Le Xiaomi Mi 10T Pro, un futur best-seller ?

Xiaomi tient-il le digne successeur du Mi 9T avec ce Mi 10T Pro ? Oui, sans aucun doute. Le constructeur reproduit une recette qu’il maîtrise parfaitement, celle de l’excellent rapport techno-prix. Ma petite heure passée en sa compagnie m’a permis d’identifier quelques points forts (écran 144 Hz, performances, fluidité, design soigné) mais aussi de m’interroger sur d’autres points. L’autonomie sera-t-elle au rendez-vous malgré cet arsenal technologique ? L’appareil photo sera-t-il à la hauteur des espérances ? Et surtout, le Mi 10T Pro saura-t-il faire oublier la concurrence de plus en plus féroce ? Des questions auxquelles je répondrai… dans mon test à venir.