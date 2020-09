Xiaomi annonce les Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite, ses futurs best-sellers

En marge de sa conférence, Xiaomi ne s’est pas privé de communiquer quelques chiffres témoignant de son excellente dynamique. Selon les chiffres de Canalys, le chinois s’est hissé à la quatrième place du classement mondial des constructeurs de smartphones, la troisième en Europe. En France, Xiaomi compte 2,65 millions d’utilisateurs, (344 millions dans le monde) et affiche une croissance insolente (+82% selon Canalys avec une part de marché de 15% au deuxième trimestre devant Apple et Huawei).

Par ailleurs, les consommateurs français ont particulièrement apprécié les smartphones de la gamme Mi 9T. Quoi de plus logique alors que de lancer leurs successeurs à l’approche des fêtes de fin d’année (oui déjà). Le Mi 10T Pro, le Mi 10T et le Mi 10T Lite sont tous compatibles 5G et se positionnent toujours (en tout cas sur le papier) comme des produits à l’excellent rapport techno-prix.

Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : du haut de gamme à petit prix ?

Les Mi 10T et Mi 10T Pro affichent des caractéristiques quasiment similaires. En réalité, la version Pro est dotée d’un capteur photo principal plus performant (108 MP contre 64 MP pour le “standard”), d’un peu plus de RAM ( 8 Go LPDDR5 contre 6 Go LPDDR5) et de stockage (256 Go UFS 3.1 contre 128 Go UFS 3.1). Et c’est tout.

Si Xiaomi mise sur la continuité esthétique (verre protégé par du Gorilla Glass 5 de Corning), il déporte le lecteur d’empreintes sous le bouton d’alimentation et met surtout le paquet sur les caractéristiques techniques. Sur les deux modèles, l’écran LCD de 6,67’’ (que Xiaomi qualifie de meilleur écran LCD du marché) affiche les contenus en Full HD et embarque toutes les technologies haut de gamme disponibles : MEMC (pour rendre les vidéos plus fluides), certification TÜV (pour une meilleure protection des yeux), Sunlight Mode 3.0 (pour une meilleure lisibilité en plein soleil), le Reading Mode 3.0 (pour prendre soin de vos mirettes lorsque vous lisez des contenus dans le noir).

À cela s’ajoutent TrueColor (pour un meilleur rendu des couleurs) avec un DeltaE annoncé de 0,63, des contrastes de 1500:1 et une luminosité maximale de 650 nits. Surtout, les Mi 10T et Mi 10T Pro embarquent une dalle 144 Hz avec une optimisation baptisée AdaptiveSync qui ajuste la fréquence en fonction des contenus affichés. Cela permet de profiter d’un contenu fluide tout en épargnant la batterie (environ 18% de gain d’énergie en 6 heures annonce Xiaomi). Ce bel écran s’accompagne de deux haut-parleurs délivrant un son stéréophonique pour une meilleure immersion.

Un appareil photo qui stimule votre créativité

Sous le capot, les deux smartphones renferment la puce Snapdragon 865 de Qualcomm associée au modem 5G X55. Du Wifi 6 et une connectivité Bluetooth 5.0 complètent le tout. La batterie de 5000 mAh promet une autonomie confortable alors que le système de recharge rapide embarque la technologie MMT permettant une recharge toujours rapide entre 50 et 100%. Xiaomi fournit en prime un chargeur 33 W permettant d’atteindre les 100% en moins d’une heure.

Enfin, Xiaomi a soigné la partie photo avec un triple module composé (en plus des capteurs principaux de 108 ou 64 MP) d’un ultra grand-angle avec capteur de 13 MP et d’un objectif macro avec capteur de 5 MP. Le chinois saupoudre le tout de multiples fonctions permettant de stimuler votre créativité. À la volée, on citera le mode clonage ou l’AI Sky Capting (transforme le ciel à partir de 9 pré-réglages) ainsi que les nombreuses options vidéo (Dual vidéo, Time-lapse, Timed burst). Les deux modèles peuvent d’ailleurs filmer jusqu’en 8K.

Xiaomi Mi 10T Lite : démocratiser la 5G

Si la 5G n’est pas encore démocratisée en France, Xiaomi souhaite tout de même rendre accessible le réseau de demain. Le Mi 10T Lite embarque donc une puce Snapdragon 750G compatible 5G. Ne vous laissez pas berner par le suffixe “Lite”, le modèle le plus abordable de la famille reste séduisant sur le papier.

Pour accompagner le processeur de Qualcomm, Xiaomi intègre 6 Go de RAM ainsi que 64 ou 128 Go de stockage. Cette configuration s’accompagne d’une batterie de 4820 mAh, du même chargeur 33 W que les deux autres modèles et d’un écran LCD de 120 Hz AdaptiveSync.

Finalement Xiaomi sacrifie légèrement la partie photo. Si le Mi 10T Lite embarque bien un triple module, la configuration diffère totalement : capteur principal de 64 MP, objectif ultra grand-angle avec capteur de 8 MP et capteur de profondeur de 2 MP. En revanche, le Mi 10T Lite embarque toutes les fonctionnalités photo de ses frères.

Prix et disponibilité

Les trois nouveaux Mi 10T seront commercialisés dès le 26 octobre. Le Mi 10T Lite sera disponible à 299€ en version 6/64 Go exclusivement sur Mi.com et dans les Mi Stores. La version 6/128 Go sera aussi disponible dans les boutiques et sur le site de Xiaomi, ainsi que chez une flopée de partenaires (Darty, Fnac, Boulanger, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Carrefour, Auchan, E.Leclerc etc.) au prix de 329€.

Le Mi 10T et le Mi 10T Pro (que nous avons pu prendre en main) seront aussi disponibles dès le 26 octobre aux prix respectifs de 499 et 599€. Les deux modèles seront distribués chez Orange, Bouygues Telecom, SFR, Fnac, Darty, Boulanger ainsi que sur Mi.com est dans les Mi Store.

En misant encore et toujours sur un rapport techno-prix (presque) imbattable, Xiaomi compte bien reproduire le succès de la gamme Mi 9T. Les Mi 10T futurs best-sellers de Xiaomi ? Sans doute. Mais attention, cette année la concurrence est bien plus rude.

Les fiches techniques