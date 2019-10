Prix start-up EDF Pulse : 7 innovations distinguées pour leur potentiel prometteur

Cette année, ce sont pas moins de 332 startups qui ont soumis leur dossier aux comités d’experts des Prix EDF Pulse. A l’issu d’une longue phase de sélection, 7 d’entre elles ont été récompensées le 16 octobre. Nous les avons rencontrées lors du Sommet Electrification Europe, et vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces projets aussi variés que prometteurs.

TheraPanacea améliore le traitement des cancers par radiothérapie grâce à l’IA (1er Prix) Issue de plus d’une décennie de recherche, cette start-up se fixe pour mission de réinventer la radiothérapie. Les traitements des cancers par cette technique, grâce à la solution logicielle de TheraPanacea, deviennent plus précis et peuvent être adaptés en temps réel. L’objectif est de préserver les organes à proximité des zones ciblées, pour réduire les effets secondaires et améliorer l’efficacité du traitement. {#ElectrificationEurope}

🏆 @TheraPanacea a remporté hier soir le 1er Prix #EDFpulse 2019 ! 🙌 Cette startup #medtech utilise l’#IA pour la radiothérapie dans le traitement des cancers 👉https://t.co/yc5b75xaIv Poke @GustaveRoussy @centralesupelec @ParisBiotech @SATTSaclay pic.twitter.com/BIB01dYH9J — Presse-citron (@pressecitron) October 17, 2019 Vous pouvez découvrir son site ici.

BeON Energy, le kit solaire plug-and-play (2ème)

BeON fera le bonheur de ceux qui cherchent une solution très simple pour doter leur habitation d’un panneau solaire. Son kit solaire se branche en effet sur une prise de courant, aussi simplement qu’un frigo ou une TV, afin d’apporter un complément d’électricité au domicile lorsque le soleil brille.

D’une valeur de 600 €, le kit fait économiser environ le double de son coût sur sa durée de vie lorsque l’on est situé au nord de la France. C’est deux fois plus d’économies réalisées pour ceux qui vivent au Portugal, explique Rui, le fondateur la startup. Basée dans ce pays, elle expédie toutefois ses kits en France.

{#ElectrificationEurope} La startup portugaise @BeONenergy a remporté le 2e Prix #EDFpulse. Elle a développé des kit solaires ultra faciles à installer, qui se branchent en 15 min. Déjà 100 000 kit vendus ! 👉https://t.co/5VafSp2tnu#Smarthome #GreenTech pic.twitter.com/VPvewpaj6d — Presse-citron (@pressecitron) October 17, 2019

Vous pouvez découvrir leur site ici.

Grapheal, le pansement qui accélère la cicatrisation (3ème)

Utilisant les propriétés du graphène et de l’électro-stimulation, ce pansement permet un meilleur suivi et une cicatrisation plus rapide des plaies chroniques, qui affectent 2 millions de français.

{#ElectrificationEurope} @GRAPHEAL_SAS a développé un Assistant de soin des plaies chroniques : patch connecté pour rendre les pansements intelligents

▪️Meilleur suivi des plaies

▪️Accélération de la cicatrisation

▪️ Prévention des infections 👉https://t.co/GQ4zkHBBWA#EDFpulse pic.twitter.com/qHgVfaH8Px — Presse-citron (@pressecitron) October 17, 2019

Vous pouvez découvrir leur site ici.

Un moteur photovoltaïque autonome (Prix du public) SAUREA est le résultat d’une aventure familiale. Un inventeur a breveté le dispositif il y a 10 ans. Son fils et sa femme ont repris le flambeau pour le commercialiser partout dans le monde. Ce moteur a la particularité de transformer directement l’énergie solaire en énergie mécanique, pour faire fonctionner des pompes à eau, des ventilateurs ou des machines agricoles. N’utilisant aucune électronique de conversion ni pièces qui s’usent, il est particulièrement approprié pour remplacer des activités manuelles dans certaines zones de pays en développement. {#ElectrificationEurope}

💖 @saurea_invent a remporté le prix coup de coeur du public #EDFPulse. La #startup a mis au point le 1er moteur photovoltaïque autonome et sans maintenance pendant 20 ans ! 👉https://t.co/YNIIRu0g8m#CleanTech #GreenTech #FrenchTech #innovation pic.twitter.com/OraPU9gZA7 — Presse-citron (@pressecitron) October 17, 2019 Vous pouvez découvrir leur site ici.

D’un seul geste, formation de secourisme en réalité virtuelle

👩‍👧‍👦 Mention « Bénéfice sociétal »

Un entrepreneur, un général ex-patron des pompiers de Paris et un expert en réalité virtuelle se sont associés pour que la formation aux gestes de premiers secours en entreprise – les fameux « gestes qui sauvent » – soit enfin efficace. Grâce à un mannequin de secourisme connecté et un casque de réalité virtuelle, les salariés vivent une expérience de premiers secours très réaliste et en temps réel.

Cette mise en situation qui convoque tous les sens favorise la mémorisation. La zone des émotions du cerveau est ainsi stimulée : les enseignements mémorisés passent de 15% – avec les formations classiques – à 60 voire 80%.

Vous pouvez découvrir leur site ici.

WATTALPS, les batteries adaptées aux engins de chantier

🌿 Mention « Contribution environnementale »

Transformer pelleteuses et tracteurs en engins électriques, telle est la mission de cette PME innovante grâce aux batteries modulaires et aux powerbanks mobiles qu’elle développe.

Vous pouvez découvrir leur site ici.

Mob-Energy, la recharge électrique sans borne

🚀 Mention « Meilleur Espoir »

La start-up lyonnaise rend mobiles les stations de recharge : des robots de charge se déplacent de manière autonome dans les parkings jusqu’aux véhicules électriques à recharger.

Vous pouvez découvrir leur site ici.

Les Prix start-up EDF Pulse accompagnent les startups lauréates dans leur développement avec une dotation financière. Les 7 gagnants bénéficient aussi d’une campagne de communication, pour faire connaître leurs solutions auprès du grand public et des professionnels. Pour suivre leurs actualités, cela se passe ici.