Project Scarlett : elle sera 4x plus puissante que la Xbox One X !

Bien qu’il prépare un service de cloud gaming similaire à Stadia, Microsoft n’est pas près d’abandonner les consoles physiques. Et à l’occasion de l’E3, la firme de Redmond n’a pas manqué de le faire savoir. En effet, celle-ci a choisi cet évènement annuel pour donner quelques informations sur le successeur de la console Xbox One.

Pour le moment, le nom officiel de cette console n’est pas connu et Microsoft appelle celle-ci Project Scarlett. Néanmoins, la firme a indiqué que sa console de nouvelle génération sortira durant la période de fin d’année en 2020.

Microsoft promet de mettre le paquet

Microsoft a également révélé quelques informations pour nous donner une idée des performances du projet Scarlett. « Propulsé par un processeur conçu sur mesure, utilisant Zen 2 et les dernières architectures RDNA Radeon de nos partenaires chez AMD, le projet Scarlett offrira un nouveau niveau d’immersion », écrit Microsoft dans un billet de blog.

« Associé à une mémoire GDDR6 à large bande passante et à un lecteur SSD (Solid State Drive) de nouvelle génération, Project Scarlett fournira aux développeurs toute la puissance dont ils ont besoin pour concrétiser leurs idées créatives. Avec un lancer de rayons accéléré par le matériel, une fréquence de rafraîchissement variable, la 8K et une entrée à latence ultra faible, Project Scarlett offrira un nouveau niveau de fidélité, de précision et d’exactitude jamais vu auparavant dans les jeux sur console ». Selon le fabricant, elle sera par ailleurs 4 fois plus puissante que la précédente Xbox One X.

Microsoft assure que Scarlett sera rétro compatible et promet même que les jeux de la précédente génération seront meilleurs sur cette nouvelle console. Notons aussi que durant l’E3, la firme de Redmond a annoncé que son projet de cloud gaming, xCloud, sortira au mois d’octobre. Il s’agira de l’un des principaux concurrents de Google Stadia.