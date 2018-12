Punis, les tricheurs sur Fallout 76 devront rédiger une dissertation pour récupérer leur compte !

Si vous avez l’habitude de tricher sur les jeux vidéo, il n’est pas impossible qu’un jour vous receviez ce message avec la fermeture de votre compte pour le jeu Fallout 76. Bethesda est intransigeant sur la question…

» Ce compte a violé le Code de Conduite et les Conditions de Services en trichant. Ce compte a été détecté en train d’utiliser des applications tierces, ce qui apporte un avantage injuste une fois connecté à Fallout 76. […] L’utilisation de ce genre d’application n’est autorisée en aucune circonstance, peu importe la raison. Nous avons le regret de vous informer que ce compte a été désactivé de manière permanente et ne sera plus éligible à la participation des services en ligne de ZeniMax « .

Il s’agit d’un message envoyé par le support de Bethesda, après deux précédentes tentatives d’avertissement pour tenter de vous faire raisonner. La mesure est extrême, mais sur ce point Bethesda ne veut faire aucune concession, l’éditeur justifie sa décision en déclarant : « L’utilisation d’un logiciel de triche est néfaste pour la communauté d’un jeu en ligne », rappelant au passage « qu’il est formellement interdit aux utilisateurs d’utiliser des applications tierces, des programmes, des scripts non-approuvés ou tout autre outil permettant d’altérer le jeu utilisé pour modifier l’expérience de jeu ».

La fermeture définitive du compte est la mesure la plus extrême de Bethesda, mais l’éditeur souhaite toutefois donner une ultime chance de passer par le purgatoire, aux tricheurs qui ont aperçu la lueur au fond du tunnel, ils ne devront pas se mettre à genoux pour demander pénitence en lancinant des « Ave Maria » et en se fouettant le dos avec des orties, mais tout simplement se mettre face à une copie blanche, et réaliser leur punition de petit écolier… C’est en effet, une dissertation que les tricheurs devront rédiger, dont le sujet sera : « L’utilisation d’un logiciel de triche est néfaste pour la communauté d’un jeu en ligne », avec un peu de chance il s’agira d’une révision et ce sujet tombera au BAC philo l’an prochain… Plus sérieusement, Bethesda espère que ce volet de mesures sera pédagogique et corrigera les travers de certains joueurs.

« Nous mettons au pilori l’utilisation d’applications tierces dans Fallout 76 car nous ne voulons pas que les joueurs exploitent le jeu de manière à obtenir un avantage compétitif ou à avoir un impact négatif sur les serveurs et l’expérience des autres joueurs », rappelle Bethesda.

Oui, mais les Mods dans tout cela ?

Certains joueurs ont vu leur compte se faire fermer alors qu’ils ne trichent pas. En effet, certains joueurs soucieux du détail utilisent des mods pour améliorer l’esthétique du jeu ou de leur personnages, mais cela ne leur apporte aucun avantage dans le jeu, il ne s’agit donc pas de triche. « Nous avons eu des discussions sur le sujet aujourd’hui. Une fois que la période des fêtes sera passée, nous en dirons plus » explique Bethesda, qui a promis que les mods inoffensifs finiront par être autorisés. Les joueurs en question n’ont juste qu’à expliquer leur cas à Bethesda et les comptes seront restaurés après vérification.