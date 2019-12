Quand des jeux vidéo permettent de lutter contre la phobie des maths

Une forte appréhension, un sentiment de dégoût, de frustration ou d’inquiétude pour tout ce qui concerne la discipline. La phobie des maths est une réalité chez de nombreuses personnes selon une étude très sérieuse menée par l’Université de Cambridge. Selon les chercheurs, les conséquences ne sont pas si anodines et ils ont noté des troubles du rythme cardiaque et plus logiquement des résultats bien moins bons chez les personnes concernées en mathématiques.

Les scientifiques ont même pu déterminer l’origine physique du problème. Il serait dû à l’amygdale, une partie du cerveau qui sert de système d’alerte et qui s’active chez les enfants ayant une forte anxiété mathématiques, entraînant une réponse de combat ou de fuite.

Une application qui donne envie de faire des maths

Le phénomène serait mondial si l’on en croit TechCrunch. Ainsi 17 millions d’adultes britanniques ont un niveau de calcul juste équivalent à celui d’un élève du Primaire, ce qui couterait chaque année jusqu’à 24 milliards d’euros à l’économie du pays.

Pour tenter de résoudre ce problème, la start-up Funexpected vient de créer une application iOS qui permet une nouvelle approche de l’apprentissage des maths. Cet outil est globalement salué pour sa simplicité. Petit bémol pour le public francophone, elle n’est pour l’heure disponible qu’en Anglais. Il s’agit d’une collection de 11 mini jeux qui permettent de faire avancer une histoire. Il est possible de jouer avec les nombres, d’apprendre la géométrie, les algorithmes, la logique. L’ensemble est plutôt plaisant et se destine avant tout aux enfants. Loin des cours de maths parfois austères, l’ambiance est plutôt aux cartoons et aux couleurs joyeuses.

Pour l’heure, l’application utilise un modèle d’abonnement qui revient à un peu moins de 5 euros par mois ou 38 euros par an. Très souvent saluée et mise en valeur par Apple, elle devrait d’ailleurs continuer à progresser dans le futur. Dor Abrahamson, un professeur de cognition et de développement à l’Université de Berkeley, a même prévu de créer un nouveau jeu prochainement.