Quand Ikea donne envie de faire la queue devant le Centre Pompidou

Les visiteurs du Centre Pompidou ont eu une bonne surprise ce weekend : la longue file d’attente avant le passage du portique de sécurité a été remplacée par des meubles Ikea.

Belle opération de communication pour Ikea qui a eu lieu le weekend du 30 juin sur la place du Centre Pompidou : le parvis a été réaménagé pour rendre l’attente de la visite du musée plus confortable. Le géant suédois du meuble a transformé ce lieu pour que les personnes puissent patienter tranquillement allongées ou assises.

Des hamacs, des canapés et des fauteuils pour accueillir les visiteurs

Le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet, les visiteurs du Centre Pompidou ont vécu une expérience pour le moins confortable puisqu’ils n’étaient plus obligés de faire la queue pour entrer au Beaubourg. Dans cet espace de 1275 m², Ikea a installé des fauteuils, des canapés et des hamacs afin que les personnes présentes puissent se reposer comme si elles étaient à la maison.

En attendant leur tour, les visiteurs pouvaient donc s’asseoir ou s’allonger aisément sur le parvis afin d’admirer la beauté du bâtiment. Dans ce projet baptisé Hej, le spécialiste du mobilier et de la décoration a aménagé 200 places pour faire patienter tout le monde. Chacun était libre de s’y installer, il suffisait simplement de prendre un ticket et puis d’attendre son tour tranquillement. Lorsque le numéro s’affichait sur l’écran, cela signifiait qu’il était temps de rentrer dans le musée.

Un concours pour gagner des tickets

Pour l’événement, Ikea organisait un jeu-concours sur son compte Instagram. Les gagnants ont pu obtenir un Pass pour découvrir les expositions permanentes et temporaires au sein du Centre Pompidou. Différentes œuvres d’art y sont présentes, à savoir celles de Marc Chagall, Kazimir Malevitch, El Lissitzky, Jean-Jacques Lebel, etc.

Avec cette opération de communication, Ikea a fait fort et rempli deux objectifs. Le premier était tout simplement de présenter ses produits de façon originale et de faire découvrir les nouveautés au grand public. Le deuxième était d’annoncer de manière impactante l’installation prochaine d’un magasin Ikea dans le quartier de La Madeleine, un projet qui verra le jour en 2019.

Source : ExpoInTheCity

